Il creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, celebra il nuovo episodio della quinta stagione con uno sketch di Fumikage Tokoyami e dell’eroe professionista Hawks!

My Hero Academia – il nuovo sketch di Kohei Horikoshi

La tanto attesa quinta stagione di My Hero Academia ha finalmente dato il via agli scontri tra le due classi, la 1-A e 1-B. Questo ha permesso di concentrarsi maggiormente su personaggi che prima erano rimasti un po’ in ombra, come Tokoyami che è ritornato in scena nell’ultimo episodio.

Durante la battaglia infatti, siamo venuti a conoscenza del periodo in cui il giovane eroe si era allenato con il Pro Hero Hawks. Per celebrare questo momento Kohei Horikoshi ha condiviso, sul suo account Twitter, questo magnifico disegno dei due personaggi:

My Hero Academia – il franchise

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha) mentre in Italia è edito dalla Planet Manga.

La storia è stata adattata in cinque stagione, di cui la quinta è attualmente in onda in Giappone e il secondo episodio sarà trasmesso il 3 aprile.

Per quanto riguarda il cinema, il primo lungometraggio, My Hero Academia – The Movie: Two Heroes, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, My Hero Academia: HEROES RISING, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

My Hero academia ha anche ispirato due giochi per smartphone di prossima uscita: My Hero Academia: The Strongest Hero e My Hero Academia Ultra Impact.

