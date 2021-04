Haikyu! L’asso del volley, la prima stagione della trasposizione anime del manga omonimo di Haruichi Furudate, è disponibile su Amazon Prime Video in esclusiva.

Yamato Video, che cura l’edizione italiana della serie, ha inoltre comunicato che la seconda stagione arriverà nei prossimi giorni — andando così a completare la disponibilità dell’anime sul servizio video di Amazon, che già comprende la terza, gli OVA e la quarta.

Haikyu! – la serie anime

Prodotta da Mainichi Broadcasting System, TOHO Animation e Shueisha e realizzata da Production I.G, la prima stagione della serie anime basata su Haikyu! L’Asso del Volley è andata in onda per 25 episodi dal 6 Aprile al 21 Settembre 2014.

In Italia è stata trasmessa su Man-Ga nel 2016:

Un giorno, Shoyo Hinata vede per caso alla televisione una partita di pallavolo del liceo Karasuno e rimane profondamente colpito da un giocatore che viene chiamato il Piccolo Gigante, un autentico asso nonostante la sua bassa statura. Entrato alla scuole medie, si iscrive subito al club di pallavolo maschile, salvo scoprire che ne è l’unico membro. Con una squadra improvvisata, l’ultimo anno riesce finalmente a partecipare al suo primo torneo ufficiale, ma viene schiacciato dalla superiorità della squadra di Tobio Kageyama, un talentuoso alzatore soprannominato il Re del Campo. Deciso a diventare un vero campione e ad avere la sua rivicinta, Shoyo Hinata si iscrive al tanto agognato liceo Karasuno, nonostante i fasti dell’era del Piccolo Gigante siano ormai solo un ricordo. Lo attende però una sorpresa, anche Tobio Kageyama è entrato nello stesso liceo e dovranno essere compagni di squadra! Nonostante gli attriti e le difficoltà iniziali, grazie alla formidabile intesa fra questi due eccezionali nuovi giocatori e la determinazione della squadra, per il liceo Karasuno è il momento di tornare alla ribalta!

Haikyu! – il manga

Haruichi Furudate ha serializzato Haikyu! L’asso del volley sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 20 Febbraio 2012 al 20 Luglio 2020.

La serie si compone di 45 volumi.

Nel 2015 l’opera è stata premiata come miglior manga per ragazzi alla 61^ edizione del Premio Manga Shogakukan.

In Italia il manga è in corso per Edizioni Star Comics

