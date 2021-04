All’inizio dell’anno era stato scelto il regista per l’episodio pilota della serie HBO The Last of Us, che ora ha trovato altri due registi che dirigeranno diversi episodi.

The Last of Us – annunciati i due registi che si uniscono al progetto

Jasmila Žbanić, nota per il film candidato all’Oscar Quo vadis, Aida e Ali Abbasi, noto per il film Border, saranno i registi della serie. Non è stato annunciato, invece, come i due gestiranno la regia dei singoli episodi previsti per la serie.

La notizia è stata riportata da Variety, che per la prima volta ha riferito del coinvolgimento dei nuovi registi questa settimana.

Ovviamente, non tutti quelli che si diceva fossero coinvolti nella serie sono ancora a bordo, anche se la maggior parte lo è: Johan Renck, noto per il suo lavoro sulla serie Chernobyl di HBO, avrebbe dovuto dirigere l’episodio pilota di The Last of Us, ma in seguito ha dovuto abbandonare la posizione a causa di apparenti conflitti di programmazione. Kantemir Balagov, meglio conosciuto per La ragazza d’autunno, dirigerà il pilota, mentre Žbanić e Abbasi dovrebbero subentrare in seguito.

Per quanto riguarda il cast che ricoprirà i ruoli dei personaggi principali conosciuti e amati (o odiati) dai giocatori di The Last of Us e The Last of Us Parte II, sappiamo i nomi di diversi attori e attrici che interpreteranno quei personaggi.

Il primo annuncio del casting è stato per Ellie, la co-protagonista di The Last of Us che ha assunto un ruolo più importante in The Last of Us Parte II. Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, un’attrice nota per il suo ruolo di Lyanna Mormont in Il Trono di Spade.

Sarà affiancata da Pedro Pascal, noto per il suo lavoro in The Mandalorian e Il Trono di Spade e interpreterà Joel, l’altro co-protagonista del primo gioco e probabilmente il personaggio più popolare. Il fratello di Joel, Tommy, sarà interpretato da Gabriel Luna che ha interpretato Ghost Rider in Agents of SHIELD della Marvel.

Le riprese di The Last of Us di HBO dovrebbero iniziare a luglio, ma questo dettaglio non è stato ancora confermato ufficialmente.

