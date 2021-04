Le uscite Planet Manga del 29 Aprile 2021 vedono la pubblicazione della miniserie Carole & Tuesday, dalla serie anime omonima del regista di Cowboy Bebop in streaming su Netflix, disponibile sia in volumi singoli sia in cofanetto.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 29 Aprile 2021; qui tutti gli annunci più recenti.

Le uscite Planet Manga del 29 Aprile 2021

Carole & Tuesday 1

di Bones, Morito Yamataka, Shinichiro Watanabe

7,00 €

DUE DESTINI DIVERSI, UN SOGNO IN COMUNE: FARE MUSICA Riusciranno Carole e Tuesday a sfondare su Marte, dove le Intelligenze Artificiali dominano il mercato musicale? Primo numero dell’adattamento manga dell’anime di Shinichiro Watanabe e BONES. Non perdete l’inizio di un incredibile successo!

Carole & Tuesday 2

di Bones, Morito Yamataka, Shinichiro Watanabe

7,00 €

NULLA PUÒ FERMARE L’ASCESA DI CAROLE & TUESDAY… Supportate da Gus e Roddy, le due protagoniste iniziano a muovere i primi passi sul palco, ma la strada per il successo è lunga e in salita e il mondo della musica si rivela essere pieno di gente strana, come DJ Ertegun…

Carole & Tuesday 3

di Bones, Morito Yamataka, Shinichiro Watanabe

7,00 €

LA COMPETIZIONE SI FA SEMPRE PIÙ DURA… …Ma non è solo questo a mettere a dura prova i nervi di Carole e Tuesday: la rivalità con Angela, le ambiguità di Cybelle, la comparsa della famiglia di Tuesday renderanno il capitolo finale di questa splendida miniserie ancora più movimentato…

Carole & Tuesday Cofanetto

di Bones, Morito Yamataka, Shinichiro Watanabe

21,00 €

QUANDO LA MUSICA TOCCA LE CORDE DELL’ANIMA Direttamente dall’anime di Shinichiro Watanabe (Cowboy Bepop) e BONES, il supercofanetto del duo musicale Carole & Tuesday. Tre volumi firmati Morito Yamataka che narrano il piccolo miracolo di due ragazze con il dono di stregare chi ha la fortuna di ascoltarle. IL MANGA TRATTO DALL’ANIME SU NETFLIX

Drifting Dragons 8

di Taku Kuwabara

7,00 €

LA QUIN ZAZA ENTRERÀ NEL LABIRINTO TIAN SHAN, LA VALLE PROFONDA AL CUI INTERNO SI CELA UN DRAGO LEGGENDARIO… Molte sono le navi naufragate in quel luogo ostile. L’equipaggio della nave volante caccia-draghi dovrà quindi affrontare un viaggio molto pericoloso e un incontro inaspettato è destinato a complicarlo ancora di più… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Lone Wolf And Cub Omnibus 4

di Kazuo Koike, Goseki Kojima

22,00 €

Cosa è accaduto il giorno in cui Ôgami Ittô ha conquistato la carica di kôgi kaishakunin, attirandosi l’odio mortale degli Yagyû? Continua il viaggio nel lontano e affascinante medioevo nipponico.

Lone Wolf And Cub Omnibus 5

di Kazuo Koike, Goseki Kojima

22,00 €

Padre e figlio sono ancora separati e i letali sicari degli Yagyû si trovano sulle loro tracce. Il Cucciolo potrà sopravvivere senza il Lupo? E Ôgami Ittô è destinato a diventare davvero un Lupo solitario?

Lone Wolf And Cub Omnibus 6

di Kazuo Koike, Goseki Kojima

22,00 €

Ôgami Ittô ha ucciso i figli di Retsudô Yagyû, ma il patriarca a capo del clan più potente del Giappone ha ancora due discendenti. A questi si rivolge per eliminare una volta per tutti l’acerrimo nemico…

Lone Wolf And Cub Omnibus – Cofanetto 2

di Kazuo Koike, Goseki Kojima

66,00 €

IN OGNI COFANETTO, TRE VOLUMI OMNIBUS; IN OGNI OMNIBUS, CIRCA TRE ALBI ORIGINALI. UNA COLLEZIONE IMPERDIBILE! Secondo appuntamento con la nuova edizione dei volumi di Lone Wolf & Cub e secondo cofanetto che raccoglie i tre volumi in uscita. Oltre duemila pagine di una pietra miliare della storia del fumetto.

Otaku Teacher 21

di Takeshi Azuma

6,00 €

Per riportare il sorriso sul volto di Ayako, una studentessa fin troppo succube delle aspettative del padre, Junichiro è pronto a scontrarsi con un’intera setta! Ma basteranno le stramberie di un professore otaku a sconvolgere le certezze di un esercito di fanatici?

Triage X 20

di Shouji Sato

7,00 €

Dopo aver scampato la morte più di una volta, per Arashi è ora del confronto finale. Davanti a lui c’è un uomo chiamato D. What che ha dato il via a tutta questa vicenda con un attacco terroristico a una conferenza medica internazionale. Triage X si avvia verso la sua adrenalinica conclusione!

Le uscite Planet Manga del 29 Aprile 2021 – ristampe

20th Century Boys 2

7,00 €

20th Century Boys 3

7,00 €

Ao Haru Ride – A Un Passo da Te 2

4,90 €

Ao Haru Ride – A Un Passo da Te 13

4,90 €

Blue Flag 1

4,90 €

Domestic Girlfriend 3

4,90 €

Domestic Girlfriend 2

4,90 €

Dorohedoro 12

7,00 €

Dorohedoro 22

7,00 €

Homunculus 2

7,00 €

Homunculus 3

7,00 €

Platinum End 3

4,90 €

Pluto 1

7,90 €

Pluto 3

7,90 €

Acquista Carole & Tuesday Cofanetto