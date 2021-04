My Hero Academia: ecco quali archi narrativi adatterà la Stagione 5

La quinta stagione animata di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, è in corso di trasmissione da cinque settimane in Giappone e attualmente sta adattando gli eventi dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuhei.

Seppur un arco narrativo senza troppe pretese, la quinta stagione offrirà dello spazio per la trasposizione di altri due archi narrativi. La conferma arriva direttamente dalle prime immagini emerse online relative al primo volume Blu-Ray e DVD della quinta stagione in uscita in Giappone il 21 luglio 2021.

Ebbene, secondo le visual art di seguito, ecco gli archi narrativi che adatterà la quinta stagione dopo l’attuale allenamento congiunto:

La quinta stagione, pertanto, non adatterà gli atti della guerra visti nelle ultime pubblicazioni del manga, ma è praticamente matematico che, a questo punto, arriveranno direttamente in occasione della sesta stagione animata.

In merito allo staff, Kenji Nagasaki è il responsabile di produzione presso studio BONES e Masahiro Mukai è il regista. Yousuke Kuroda è alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occupano del character design e Yuki Hayashi alle musiche.

La opening è intitolata No.1 ed è eseguita dalla band DISH. La ending, invece, è cantata dalla band The Peggies col pezzo Ashiato (Impronte).

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 308 capitoli settimanali e i primi 295 sono raccolti in 30 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Il manga in Italia è edito in Italia con 27 volumi disponibili per l’acquisto.

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano. La terza stagione è in corso di trasmissione da marzo 2021.

La quinta stagione ha esordito il 27 marzo 2021 e ha trasmesso 5 episodi.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

Acquista ORA My Hero Academia #27 – Edizioni Star Comics