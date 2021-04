Marvel’s Avengers sviluppato da Crystal Dynamics, dopo una partenza mediocre, non è riuscito a conquistare tutti i favori del pubblico ed avere l’approvazione di molti, dato che hanno trovato il gioco eccessivamente monotono e ripetitivo.

Il gioco, uscito a Settembre dello scorso anno, ha avuto un’accoglienza abbastanza tiepida, ma i piani del team di sviluppo per espandere il mondo di gioco con nuovi eroi, nuove storie assicura nuova “vita” al titolo Marvel sugli Avengers.

Tra i primi aggiornamenti della roadmap del gioco c’è Anomalia Tachionica, adesso disponibile per il download.

Come si vede dal trailer di presentazione, questo aggiornamento a tempo sarà giocabile sino al 3 Maggio. Gli Eroi più Potenti della Terra potranno ora unire le forze per affrontare nuove e vecchie minacce. Anomalia Tachionica permette a diverse versioni dello stesso eroe di combattere assieme, come se fossero arrivati da altri Universi. Se volevate da sempre far combattere assieme quattro Hulk, questo è il momento giusto per farlo!

L’aggiornamento arriva insieme a tanti nuovi contenuti da sbloccare, tra i quali spiccano oggetti cosmetici per dare vita alla vostra versione preferita degli Avengers. Ci saranno anche l’introduzione delle targhe animate, la prima delle quali è disponibile fino al 29 Aprile e vede in scena Thor, Hulk, Occhio di Falco e Vedova Nera. Dal 29 Aprile al 6 Maggio, invece, troveremo una seconda targa con protagonisti Kate Bishop, Capitan America, Iron Man e Ms. Marvel.

Marvel’s Avengers – Il gioco!

Marvel’s Avengers (in precedenza The Avengers Project) è un videogioco action-adventure sviluppato dalla Crystal Dynamics e Eidos Montréal, e pubblicato dalla Square Enix. È il primo nuovo titolo della Crystal Dynamics al di fuori del franchise di Tomb Raider partito nel 2005, e si basa sul gruppo di supereroi della Marvel Comics, i Vendicatori. Il è disponibile per Google Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One dal 4 Settembre 2020. Il videogioco sarà disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, il giorno della loro uscita.

