Come abbiamo appreso Venerdì in serata, è stato annunciato il quarto Film dedicato a Captain America scritto dallo sceneggiatore di The Falcon And The Winter Soldier per la gioia di tutti i fan di tutto il Mondo.

Deadline, a Gennaio aveva spiegato che secondo le loro fonti Chris Evans è pronto a tornare ad interpretare Steve Rogers nel Marvel Cinematic Universe, e che ai giorni della pubblicazione di quella news l’attore si trovava in trattative finali con i Marvel Studios per prendere parte ad un nuovo progetto con l’eventuale l’opzione per comparire anche in un altro Film dello studio.

L’attore inizialmente ha smentito il il progetto su Twitter (ricordando molto la smentita di Tatiana Maslany per She-Hulk prima dell’annuncio per il ruolo), mentre il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non aveva chiuso definitivamente ad un ritorno della Sentinella della Libertà in un loro progetto, incalzando solamente parole di Evans.

Il Tweet di Evans a Gennaio:

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Dopo l’annuncio di THR, molte persone ovviamente avevano pensato subito ad un possibile ruolo di Evans nel Film, così da confermare le parole di Deadline riportate a Gennaio. ma secondo il sito, questo progetto sarà incentrato esclusivamente sul Captain America di Sam Wilson come abbiamo potuto vedere nell’ultimo episodio di The Falcon And The Winter Soldier.

Deadline sostiene che Chris Evans potrebbe comparire in un altro progetto che potrebbe essere slegato da questo Film:

Il possibile progetto di Chris Evans come Captain America sarà separato da questo.

Quindi a questo punto non ci resta che capire quale progetto e quale storia vorranno raccontare i Marvel Studios con il possibile ritorno di Steve Rogers nell’MCU! Anche se il progetto a cui parteciperebbe Evans al momento non è confermato, fateci sapere nei commenti quale storia vi piacerebbe vedere affrontata!!

The Falcon And The Winter Soldier!

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

