The Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora slittato a novembre di quest’anno.

I fan potrebbero essere ansiosi di vedere finalmente il film, ma anche se al momento nessun trailer è stato rilasciato online, ma ci sono ancora altre curiosità che possono essere interessanti riguardo il film.

Il Film dovrebbe includere i Devianti, gli Eterni e i Celestiali in una storia che si svolge in migliaia di anni. In attesa del trailer, adesso sono state ‘leakate’ 4 immagini del film, che mostrano altrettanti Celestiali, le colossali entità cosmiche.

Le immagini mostrano Nezaar il calcolatore, Hargen il misuratore, Jemiah l’analizzatore ed Arishem il Giudice. Quest’ultimo ha uno dei ruoli più importanti, in quanto ha il compito di giudicare i pianeti che vengono influenzati da queste divinità cosmiche (ed che ha un ruolo importante nella saga originale di Jack Kirby) dopo una permanenza su di esso, decidendo quindi se merita di continuare a vivere o meno. Se il giudizio di Arishem è negativo, invoca Exitar lo Sterminatore per annientare tale pianeta.

Di seguito potete vedere le immagini:

The Eternals – trama e cast

La trama di The Eternals dovrebbe essere ambientata milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La guerra si è protratta per millenni con l’obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

