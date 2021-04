Il Twitter ufficiale di Jujutsu Kaisen ha annunciato che l’intera colonna sonora dell’anime è ora disponibile su Spotify e Apple Music.

Disponibili un totale di sessanta canzoni, che saranno distribuite in due dischi. Il costo è di 31.30 euro. Il disegno della copertina è creato dal regista della serie Sunghoo Park.

Inoltre, con ogni acquisto si otterà un adesivo speciale che presenta la stessa illustrazione dei CD. I consumatori potranno acquistare la colonna sonora attraverso rivenditori selezionati e i consumatori internazionali possono utilizzare siti come Amazon JP.

A proposito dell’anime di Jujutsu Kaisen

L’anime di Jujustu Kaisen è stato senza dubbio uno dei migliori spettacoli delle ultime 2 stagioni. Secondo l’ultimo rapporto, le vendite del manga di Gege Akutami sono salite del 470% dopo la prima dell’anime.

Sunghoo Park (The God of High School) ha diretto l’anime di Jujutsu Kaisen presso lo studio Mappa (Attack on Titan – The Final Season) su sceneggiature coordinate da Hiroshi Seko (Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, Kiseiju) ha curato il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama hanno composto la colonna sonora.

Questo inverno è prevista l’uscita del film Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, che adatterà il volume 0 dell’opera. La realizzazione sarà sempre opera dello studio Mappa, mentre la distribuzione, a cura di Toho.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – il manga

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

La più terribile verità sul mondo dell’occulto? Non esistono regole certe per acquisire il potere. Ognuno percorre il proprio sentiero, e Itadori deve fare in fretta a trovare il proprio, considerando quanta gente lo vuole morto. Senza contare che al momento il suo avversario è lo stregone più forte della scuola di Kyoto.

Sempre la Planet Manga ha pubblicato il prequel del manga, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight. L’istituto di arti occulte.

Compra il primo volume di Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight