Sebbene inosservato, è stato pubblicato un altro diario di sviluppo di Hellbalde 2. Melina Juergens ha infatti mostrato diversi retroscena della sua interpretazione del personaggio di Shenua e di come siano stati realizzati diversi aspetti del motion capture. Non mancano interviste con figure di spicco della casa di sviluppo come il direttore dei combattimenti Benoit Macon.

Tutto ciò che si vede nel video fa ben sperare per la qualità generale del titolo e non fa che accrescere l’hype che circonda questo gioco. Risulta chiaro che lo scopo di Ninja Theory sia di rendere il seguito ancora più realistico. L’attrice stessa ha affermato che ha dovuto imparare diversi stili di combattimento e che quindi questo è stato l’aspetto più difficile della sua collaborazione con il team di sviluppo di Hellblade 2.

Altri dettagli potete vederli direttamente nel diario di sviluppo!

Hellblade 2 – il trailer

Il famoso trailer di Hellblade 2, nella presentazione, è stato davvero agghiacciante. La protagonista intona un cantico oscuro mentre scorrono su schermo immagini di paesaggi, disastri naturali, foreste, teschi e altri dettagli macabri. Il mistero e il grottesco fanno da padroni a questo suggestivo trailer. Esso ci dà anche un assaggio della mitologia e delle creature che potrebbero aspettarci in questo futuro seguito dell’acclamato “Senua’s Sacrifice”.

Non vediamo l’ora di sapere qualche informazione nuova su Hellblade 2 e magari vedere anche un gameplay approfondito. Il primo gioco ruotava intorno al viaggio di Senua nel regno dei morti della mitologia nordica, in modo da raggiungere la dea Hela e chiederle di resuscitare Dillion, il suo amato, morto durante le incursioni norrene. Senua è anche affetta da una forma di psicosi che le fa avere gravi allucinazioni visive e sonore, che lei denomina “Furie“.

Vi ricordiamo che non si ha ancora una data di uscita del gioco, sebbene sia atteso per tutte le console di nuova generazione e per PC.

