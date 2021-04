L’anime Zombie Land Saga sta aiutando il Giappone a incrementare il turismo nella prefettura di Saga. In che modo? Con dei magnifici coperchi per tombini decorati con i personaggi della serie!

Zombie Land Saga – i tombini tematici

Con il debutto della seconda stagione dell’anime, Zombie Land Saga Revenge i giapponesi hanno pensato di utilizzare la serie per promuovere il turismo, concentrandosi di più nella prefettura di Saga, attraverso l’installazione di tombini tematici.

Il primo tombino è stato installato giovedì, vicino al Tо-jin Plaza Building a Saga City.

Il tombino è dedicato a Sakura Gen, il personaggio principale di quest’opera, membro del gruppo idol “Franschish”. Sullo sfondo, ci sono gli stessi palloncini che si erano alzati in volo in tutto il cielo della saga.

Saga Shimbun ha pubblicato un video del momento dell’installazione del tombino:

Il coperchio è stato donato dal comitato di produzione dell’animazione. Tutti i disegni sono stati disegnati, prodotti nello stabilimento Saga (Miyaki-cho) della Himodes WaterWorks Equipment Co., Ltd., un produttore di fusione a Fukuoka City, e colorati a mano.

L’8 giugno la prefettura prevede di installare 14 tombini in sei città, tutti con illustrazioni originali.

Zombie Land Saga Revenge – la seconda stagione

Zombie Land Saga Revenge è la seconda stagione di Zombie Land Saga ed è stata presentato in anteprima sul servizio Amazon Prime Video in Giappone l’8 aprile alle 23:15 e poi ha debuttato su AT-X, Tokyo MX, Sun TV, TVQ Kyushu Broadcasting Co., Ltd. Saga TV e BS11 nonché sul servizio Abema in Giappone.

La serie, composta da 12 episodi, è diretta da Munehisa Sakai mentre Shigeru Murakoshi si occupa della sceneggiatura. Kasumi Fukagawa si occupa della creazione dei personaggi sotto la direzione artistica di Kazuo Ogura e la direzione fotografica di Takashi Yanagida. Azusa Sasaki è responsabile del design e Masahiro Goto del montaggio. La musica di Zombie Land Saga è composta da Yasuharu Takanashi, con la produzione della Avex Pictures.

Il cast è composto da Mamoru Miyano nel ruolo di Kōtarō Tatsumi; Kaede Hondo è Sakura Minamoto; Asami Tano recita nel ruolo di Saki Nikaidō; Risa Taneda nel ruolo di Ai Mizuno; Maki Kawase è di Junko Konno; Rika Kinugawa recita nel ruolo di Yūgiri; Minami Tanaka nel ruolo di Lily Hoshikawa; Kotono Mitsuishi è di Tae Yamada; Hiroyuki Yoshino nel ruolo del Poliziotto A e Yasuhiro Takato recita nel ruolo di Romero.

Crunchyroll trasmette in streaming l’anime in contemporanea con il Giappone.

