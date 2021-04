Lupin III – Ritorno alle Origini, la quinta serie animata basata sui personaggi del manga originale del compianto Monkey Punch, verrà riproposta da Italia 2.

L’anime andrà in onda da Lunedì 26 Aprile 2021 alle 17:00 circa; verranno trasmessi tre episodi ogni pomeriggio, dal Lunedì al Venerdì.

Ecco le sinossi dei primi tre episodi:

Ep1 La ragazza delle due torri

Lupin e Jigen raggiungono una server farm segreta dove vengono raccolte le cripto monete frutto delle vendite di un sito illegale.

Ep2 Caccia a Lupin

Lupin, esasperato dal “gioco” in cui si è ritrovato coinvolto che lo vede ricercato da tutti, decide di mostrarsi sui social e dare indicazioni per essere trovato.

Ep3 Bersaglio nel deserto

Tutti i killer del paese sono a caccia di Lupin per vincere la ricompensa del concorso online basato sulla data della sua eliminazione.

Ricordiamo che prima della quinta serie di Lupin vanno in onda tre episodi di Dragon Ball Super (dalle 15:45 circa), mentre dalle 20:15 circa sono trasmessi due episodi di One Piece.

A proposito di Lupin III – Ritorno alle Origini

In Giappone Lupin III Ritorno alle Origini è andata in onda sulla rete NTV dal 3 Aprile al 19 Settembre 2018 per un totale di 24 episodi.

È diretta da Yuichiro Yano (L’avventura Italiana) presso Telecom Animation Film su sceneggiature coordinate da Ichiro Okouchi (Code Geass, Devilman crybaby).

Il character design è stato curato da Hisao Yokobori (Lupin – Italian Game), la colonna sonora è stata composta da Yuji Ohno – storico autore delle musiche delle avventure animate del personaggio.

In Italia è stata trasmessa in prima visione tv su Italia 1 dal 15 Dicembre 2018 al 10 Febbraio 2019 ed è stata successivamente riproposta da Italia 2.

Lupin III in edicola e in videoteca

Lupin III è protagonista di una collezione in DVD che ha debuttato il 23 Marzo 2021 in edicola e che raccoglie le cinque serie tv più lo spin-off La donna chiamata Fujiko Mine.

A Giugno Yamato Video e Anime Factory pubblicheranno le edizioni home video del film Il Castello di Cagliostro (per la prima volta in 4K Ultra HD) e de La donna chiamata Fujiko Mine (in DVD e in Blu-ray).

Yamato Video, infine, ha annunciato anche una nuova edizione integrale della terza serie di Lupin.

Acquista Lupin The Third – La Donna Chiamata Fujiko Mine in Blu-ray