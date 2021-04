Il Museo Nazionale della Natura e della Scienza di Tokyo sta organizzando una mostra dei fossili di Pokémon in vari musei del Giappone. A dare l’annuncio lo stesso museo.

Pokémon – l’incredibile mostra

Il Museo Nazionale della Natura e della Scienza di Tokyo (Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan), è uno dei più grandi musei del Giappone. Inaugurato nel 1871 è stato rinnovato negli anni Novanta e negli anni Duemila, e offre un’ampia varietà di esposizioni di storia naturale e di esperienze scientifiche interattive.

Ora il museo, in collaborazione con altri minori sparsi per il Giappone, ha deciso di dare vita a una stupefacente e incredibile mostra dedicata ai fossili dei Pokémon, una mostra che farà gola a qualsiasi appassionato non solo di paleontologia. Infatti, il motivo della creazione di questa mostra è proprio quello di avvicinare quante più persone e bambini possibili a studiare la paleontologia. E quale modo più divertente c’è se non quello di iniziare a studiare i fossili dei Pokémon?

Il tema alla base della mostra è “Organismi estinti e Pokémon”.

L’idea è basata ovviamente sui fossili di Pokémon, presenti nei giochi del franchise giapponese sin dalla prima generazione. I visitatori avranno la possibilità di confrontare i fossili di Pokémon con creature estinte realmente esistite.

I musei mostreranno illustrazioni dei Pokémon fossili dei giochi insieme a immagini e informazioni sulle creature estinte che li hanno ispirati:

Il curatore della mostra sui fossili dei Pokémon è Daisuke Aiba, ricercatore capo del Museo della città di Mikasa. Il suo Pokémon preferito è l’Omanita.

La mostra durerà fino al 2023. Si terrà nei seguenti luoghi e orari:

• Estate 2021: Museo della città di Mikasa (dal 4 luglio al 20 settembre)

• Autunno 2021: Shimane Nature Museum of Mt. Sanbe “Sahimel”

• Primavera 2022: Museo Nazionale della Natura e della Scienza, Tokyo

• Estate 2022: Museo di Storia Naturale Toyohashi

Altre sedi e date saranno annunciate in un secondo momento.

