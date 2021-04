Ieri si è conclusa sulla piattaforma di streaming Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Lo scudo di Captain America ricoperto di sangue ha scosso i fan durante il quarto episodio e durante un’intervista con il Toronto Sun, la regista Kari Skogland ha parlato proprio dela scena in questione, spiegando:

“Volevo che fosse provocatorio e scioccante. Doveva essere orribile come immaginavate. Non poteva essere solo la morte di un supereroe. Doveva essere la morte di qualcosa di iconico, e quello era sicuramente lo scudo. Quindi, abbiamo messo il sangue sullo scudo e in quel momento ne abbiamo lacerato l’eredità “.

Indubbiamente John Walker, dopo la morte della sua spalla e suo amico Battlestar, preso dalla rabbia ed alimentato dal siero del supersoldato ha infatti ucciso a sangue freddo un membro dei Flag Smasher, osservato dalla folla impietrosita in una delle scene più cruente del Marvel Cinematic Universe.

The Falcon And The Winter Soldier – trama e cast

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

