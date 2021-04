DC Horror è la nuova linea di DC e Warner Bros. Consumer Products dedicata al fumetto horror, che debutterà questa Estate nelle fumetterie degli Stati Uniti d’America con il prequel del film The Conjuring: Per Ordine del Diavolo.

Si intitola The Conjuring: The Lover e si tratta di una miniserie mensile in cinque albetti che prepara il terreno al film in uscita nei cinema.

La miniserie è co-scritta dallo sceneggiatore del film David Leslie Johnson-McGoldrick e dallo scrittore Rex Ogle (Free Lunch, Death of Wolverine: Life After Logan, Teen Titans) e illustrata da Garry Brown (Babyteeth).

Bill Sienkiewicz firma le copertine standard, Brown quella variant; prevista anche un cover stile VHS.

Ogni numero presenterà inoltre delle storie di appendice che esploreranno ulteriormente i misteri della stanza degli artefatti di Ed e Lorraine Warren.

Nel primo numero gli appassionati potranno leggere un racconto di Scott Snyder (Batman Death Metal) e Denys Cowan (The Question: Le morti di Vic Sage), mentre nel secondo troveranno una storia di Che Grayson (Bitch Planet: Triple Feature) e Juan Ferreyra (Green Arrow).

Con DC Horror DC Comics intende proseguire la tradizione di serie storiche come House of Mystery, House of Secrets, Swamp Thing o John Constantine: Hellblazer.

Nuovi titoli arriveranno a Ottobre.

DC Horror e The Conjuring – Per Ordine del Diavolo

DC Horror debutterà il 4 Giugno negli USA, lo stesso giorno dell’uscita al cinema del film che ricordiamo arriverà in Italia il 3 Giugno:

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Acquista Hellblazer: Ascesa e Caduta 1 – DC Black Label