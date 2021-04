Le uscite Dynit Manga di Aprile 2021 vedono il debutto di Mingo – Non pensare che tutti gli Italiani siano popolari con le ragazze!, serie manga scritta e disegnata dal nostro connazionale Peppe.

Esce un volume unico firmato Akane Torikai, proseguono GTO Paradise Lost e Vampeerz.

Di seguito tutte le uscite Dynit Manga di Aprile

GTO PARADISE LOST 14

di Toru Fujisawa – Trad. di Irene Cantoni

13×18 cm. – Brossurato con sovraccoperta, b/n

6,90 € – ISBN: 9788833551692

Uscita: 23/04/2021

Inoltre, proseguono le avventure di Onizuka in carcere: il nostro protagonista prenderà parte a una sfida all’ultima sangue il cui risultato è… o la vita, o la morte!

La storia delle foto rubate nei bagni della classe G prende una piega inaspettata… e finalmente viene svelato il passato misterioso della professoressa Nana , quando faceva la modella e posava in costume.

MINGO – NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE! 1

di Peppe – Trad. di Giuseppe Buttiglione

15×21 cm. – Brossurato, b/n

12,90 € – ISBN: 9788833551685

Uscita: 30/04/2021

Mingo è un ragazzo italiano, appassionato di cultura otaku, che arriva finalmente a Tokyo, la città dei suoi sogni.

Viene ingaggiato per puro caso come modello e inizia a esplorare le strade e la vita di una delle città più vibranti del mondo.

Una commedia sull’incontro tra due culture ad opera di Peppe, mangaka italiano, noto in Giappone anche come modello e per la sua partecipazione al reality Terrace House.