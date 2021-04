Le uscite manga J-POP del 28 Aprile 2021 vedono la pubblicazione del box Karma of Purgatory, miniserie illustrata dal Negi Haruba di The Quintessential Quintuplets.

Prosegue La Fenice di Osamu Tezuka e si conclude l’edizione in volume singoli di Shin Violence Jack di Go Nagai.

A seguire tutte le uscite manga J-POP del 28 Aprile 2021; cliccando qui possiamo controllare cosa ci aspetta a Giugno.

Le uscite manga J-POP del 28 Aprile 2021

Karma of Purgatory – Box (Vol. 1-5)

Di Shun Hirose e Negi Haruba

€ 29.50

Dal disegnatore di The Quintessential Quintuplets! L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile… Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

The Rising Of The Shield Hero 17

Di Yusagi Aneko, Aiya Kyu, Seira Minami

€ 5,90

Anime in streaming su Crunchyroll! Fenomeno fantasy che sta spopolando in Giappone! Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale, è stato misteriosamente evocato in una dimensione parallela…per assumere il ruolo di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile compito, il ragazzo viene equipaggiato con un magico scudo: basterà a fare di lui un coraggioso paladino?

Shin Violence Jack Vol. 2 – Go Nagai Ultimate Edition

Di Go Nagai

€ 11,90

La saga del possente Jack, anti-eroe di un mondo sopravvissuto a stento alla catastrofe, continua in questa miniserie inedita, nella quale il maestro Nagai sfoggia alcune delle sue tavole più spettacolari. Nelle isole antistanti l’ormai distrutto Kanto, gli abitanti sono alla mercé di un gruppo di spietati pirati…ma Violence Jack è tornato, più cattivo che mai, e il sangue inizierà a scorrere dalle gole dei carnefici, anziché da quelle delle vittime!

La Fenice 9 (di 12)

Di Osamu Tezuka

€ 12,00

Prosegue l’edizione definitiva della saga che riassume l’ideale di manga e di storia del maestro Osamu Tezuka! Iniziata nel 1954 e continuata a più riprese fino al 1988 la saga de La Fenice è uno sforzo monumentale in cui il maestro Tezuka sperimentò soluzioni narrative e grafiche ancora oggi straordinarie. In questo volume Tezuka ci fa viaggiare tra passato e futuro, mostrandoci derive della scienza che mettono in dubbio il valore stesso della vita umana e antiche leggende che acquistano nuovi significati. Osservatrice e complice di tutto questo, una Fenice molto più vicina del solito alle umane esistenze.

Rikudo 23

Di Toshimitsu Matsubara

€ 6,00

Come un K.O. inaspettato e violento, anche questo nuovo volume colpisce duro! Riku sta scoprendo che sul ring incontrerà altri come lui, disposti a tutto per vincere e brutali anche quando l’incontro non lo richiede. La sua motivazione sarà abbastanza forte?

Magical Girl Spec-Ops Asuka 10

Di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura

€ 6,50

Serie conclusa in patria: la guerra delle maghette entra nella sua fase finale! Nazini si è infiltrata tra le fila dell’Oboroten, un’organizzazione mafiosa russa, ma la sua copertura è saltata e viene sottoposta a interrogatorio. Per salvare lei e Tamara, Toda e Chisato della Pubblica Sicurezza fanno irruzione nel covo del gruppo criminale, ma i due maghi mercenari Varvara, la negromante, e Natsagdorj, esperto nel combattimento corpo a corpo, sbarrano loro la strada. Nel frattempo, mentre il lavaggio del cervello di Tamara tramite il Sestrinskaja Svjaz procede, la Brigata Babele avanza silenziosa verso il suo prossimo obiettivo… Anime su crunchyroll!

Overlord Il Romanzo 7 – Gli invasori della Grande Catacomba

Di Kugane Maruyama, so-bin

€ 14,00

L’attesissimo romanzo da cui è tratta la serie animata di straordinario successo, alla sua quarta stagione! Un gruppo di trasgressori con poco buonsenso è sceso nelle profondità sconosciute di una tomba misteriosa. Il gruppo include il piccolo ma elitario team Foresight, i leggendari guerrieri di Heavy Masher, l’equipaggio guidato dal leggendario Green Leaf e gli invincibili spadaccini di Angel. Sono tra i migliori in circolazione ma, di fronte all’ira dei residenti di Nazarick, quanti di loro ne usciranno vivi?

