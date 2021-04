Jundo, la app per leggere i fumetti online, ha annunciato l’espansione del proprio catalogo con le prime due opere dell’editore statunitense Dark Horse.

Vediamole insieme nel dettaglio.

Jundo annuncia Resident Alien

Il primo titolo Dark Horse ad arrivare su Jundo è Resident Alien di Peter Hogan (Terra Obscura) e Steve Parkhouse (Doctor Who).

È disponibile in digitale dal 23 Aprile 2021, mentre l’edizione cartacea arriverà per Editoriale Cosmo il 27 Maggio 2021 in concomitanza con la serie tv in onda su Rai 4 dal 3 Maggio:

“Una narrazione perfetta da due dei miei autori preferiti!”

– Alan Moore La storia di un alieno bloccato sulla Terra, costretto a fingersi un medico semi-pensionato per nascondersi dal radar dell’umanità.

E ci riuscirà, fino a quando si ritroverà alle prese con un misterioso omicidio. Scritto e disegnato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, grandi nomi della British invasion, viene pubblicato da Dark Horse Comics nel 2012. Viene poi trasposto come serie tv nel 2021 da Syfy, ottenendo un successo internazionale. La serie sbarcherà a Maggio su Rai4. Con l’uscita su Jundo in Digitale e tramite Editoriale Cosmo in cartaceo (27 Maggio 2021) l’invasione è iniziata anche in Italia.

Jundo annuncia X-Ray Robot

Il secondo titolo annunciato da Jundo è X-Ray Robot di Michael Allred (Madman) e Laura Allred, disponibile dal 4 Maggio:

“Un altro home run di Mike Allred.”

-Brian Michael Bendis In un mondo dalla fantascienza anni 60, Max cerca una vita più interessante. La troverà quando si ritroverà a parlare con una figura robotica che dice di essere la sua versione di 277 anni. Insieme, si troveranno a viaggiare nel tempo con un universo da salvare. Dalle mani di Mike Allred, creatore della serie cult “MadMan” e Laura Allred, moglie e colorista professionista. Entrambi vincitori di Eisner Award.

A proposito di Jundo

Dalla sezione FAQ del sito ufficiale della app:

Jundo nasce per distruggere le barriere del fumetto: fare emergere una nuova generazione di artisti, portare in Italia opere internazionali, far conoscere e sperimentare sempre più stili e generi di fumetto e dimostrare che cartaceo e digitale non sono in competizione ma in sinergia!

