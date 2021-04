Restaurant to Another World, la serie anime basata sulla serie di light novel Isekai Shokudo di Junpei Inuzuka e Katsumi Enami, tornerà con una seconda stagione.

Lo ha annunciato ufficialmente la compagnia Kadokawa, di seguito la key visual pubblicata sul sito web ufficiale della trasposizione:

Restaurant to Another World Stagione 2 – lo staff e il cast

Masato Jinbo, regista della prima stagione di Restaurant to Another World, si occuperà della regia e della supervisione delle sceneggiature della seconda stagione.

OLM (Inazuma Eleven) prende il posto dello studio Silver Link alla realizzazione dell’animazione.

Yasukazu Shoji (Go-Go Tamagotchi!, Kami-sama Minarai: Himitsu no Cocotama) è il nuovo character designer e rimpiazza Keiichi Sano e Takao Sano.

Il cast principale è composto da Junichi Suwabe (il proprietario), Sumire Uesaka (Aletta) e Saori Onishi (Kuro).

A proposito di Restaurant to Another World

Junpei Inuzuka ha iniziato a scrivere Restaurant to Another World sul sito web Shosetsu-ka ni Naro nel 2013; l’edizione cartacea, illustrata da Katsumi Enami, viene pubblicata da Shufunotomo sotto l’imprint Hero Bunko dal 2015 e si compone al momento di cinque libri.

Un adattamento manga in quattro volumi, realizzato da Takaaki Kugatsu per la rivista Young Gangan di Square Enix, è uscito tra il 2016 e il 2019.

Una nuova trasposizione manga debutterà il 26 Aprile 2021 sulla rivista Monthly Shonen Ace di Kadokawa a cura di Yamizawa-Morozawa.

La prima stagione si compone di 12 episodi, andati in onda in Giappone dal 4 Luglio al 19 Settembre 2019.

È disponibile in streaming gratuito su Crunchyroll anche in Italia; possiamo guardare gli episodi cliccando qui.

Crunchyroll descrive così la serie:

Al primo piano seminterrato di un edificio a più locatari in un angolo di una via commerciale vicino al quartiere degli uffici esiste un certo ristorante. Questo storico locale, contrassegnato dal disegno di un gatto, è chiamato “Cucina Occidentale Nekoya”. Sembra assolutamente normale durante la settimana, ma il sabato apre in esclusiva per avventori assolutamente unici. Durante queste ore, delle porte si aprono su vaste aree di un mondo parallelo, permettendo a clienti di differenti razze e culture di accedere al ristorante.

