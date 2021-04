Godzilla vs. Kong è l’atto culminante del MonsterVerse di Legendary Entertainment e Warner Bros. che inizierà a uscire nei cinema dei vari paesi del mondo dal 24 Marzo 2021. Il film è ambientato circa 4 anni dopo King of the Monsters e più di 40 anni dopo gli eventi di Kong: Skull Island.

Insomma, intorno al film c’è molta eccitazione e aspettativa e, se sei un fan di Godzilla, e devi pulire la casa non potrai fare a meno di questo coprispazzola Godzilla, essenziale per rendere la pulizia della casa divertente!

Godzilla vs. Kong – coprispazzola Godzilla

Il coprispazzola Godzilla viene venduto dal produttore di anime e articoli da gioco Premium Bandai, e ricorda molto la seconda forma che Godzilla assume in Shin Godzilla.

Per usarlo, basta inserire il manico del tuo mop attraverso il buco nel busto, farlo scivolare verso il fondo della maniglia, fissarlo alla testa del mop con i pulsanti sullo stomaco e il gioco è fatto!

Se ti stai chiedendo se è efficace, tranquillo, perché lo stesso Godzilla è effettivamente progettato per raccogliere la polvere: la sua pelle liscia, lucida e di poliestere è specificamente progettata per respingere la polvere.

E se non vuoi fare le pulizie puoi anche scegliere di non mettere Godzilla al lavoro, e semplicemente tenerlo come una bambola peluche, come un piccolo animale domestico o come oggetto di decorazione.

Il coprispazzola Godzilla misura 500 per 130 per 185 millimetri, una dimensione niente male che ti permette di fare una bella figura qualora decidessi di mettere il tuo Godzilla in mostra.

Il coprispazzola Godzilla può essere preordinata dal negozio online di P-Bandai cliccando qui e viene venduta a un prezzo di 5.280 yen (40,59 euro) e dovrebbe essere lanciato a settembre. La fornitura è limitata, quindi una volta che tutta la merce è stato reclamata, non verrà più rimessa in vendita. Se sei interessato all’acquisto ti conviene sbrigarti!

