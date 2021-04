My Hero Academia: The Strongest Hero è il nuovo gioco basato sul franchise My Hero Academia, in uscita sui dispositivi iOS e Android questa primavera. Sony Pictures Television Games ha iniziato lo streaming di un trailer che potete guardare all’inizio della pagina.

My Hero Academia: The Strongest Hero, il gioco

Sviluppato da Sony Pictures Television (SPT) Games and Funimation, My Hero Academia: The Strongest Hero consentirà ai giocatori di prendere il controllo di Izuku “Deku” Midoriya e dei suoi compagni di classe mentre si impegnano in varie battaglie per vedere chi è l’eroe più forte.

I giocatori potranno anche prendere il controllo di eroi iconici come All Might e combinare i vari quirk dei personaggi per gli attacchi combo. I giocatori possono anche sfidarsi in PVP o fare squadra in modalità cooperativa.

Paul Joffe, vicepresidente dei giochi di Sony Pictures presso Sony Pictures Television Games, ha dichiarato:

Siamo incredibilmente entusiasti di portare ai fan il primo gioco mobile My Hero Academia disponibile al di fuori dell’Asia. Il gioco è bellissimo, coinvolgente e pieno di azione ed eroi.

Mitchel Berger, Senior Vice President of Global Commerce per il Funimation Global Group Mitchel Berger, ha aggiunto:

Fresco dal lancio della nuova stagione di My Hero Academia, Funimation si impegna a deliziare i fan su più piattaforme e in più modi che mai, e The Strongest Hero consente loro di godersi i personaggi, i contenuti e gli altri del franchise in movimento. L’eccitazione per My Hero Academia è ai livelli massimi ed è il momento perfetto per portare ai fan una nuova esperienza di gioco mobile per la prima volta al di fuori dell’Asia.

Il gioco sarà gratuito con acquisti in-app. La preregistrazione è disponibile.

Le aziende rilasceranno il gioco in inglese in Nord America, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e paesi scandinavi.

Ricordo che My Hero Academia: The Strongest Hero non è il solo gioco basato sul franchise di My Hero Acdeamia perché quest’ultimo ha anche ispirato il gioco per smartphone My Hero Academia Ultra Impact, un gioco “battle RPG” per dispositivi iOS e Android che Bandai Namco lancerà nel 2021 in Giappone. Il gioco sarà gratuito, ma avrà oggetti di gioco acquistabili opzionali.

