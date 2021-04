Netflix conferma che, Mindhunter, la serie televisiva basata sul libro Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano (Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit) di Mark Olshaker e John E. Douglas, avrà una terza stagione.

Mindhunter – alcuni voci confermano l’arrivo della terza stagione

È passato un anno dalla fine della seconda stagione e da quando Netflix aveva annunciato la sospensione della terza stagione dello show, liberando di fatto gli attori da vincoli contrattuali per iniziare nuovi lavori.

Secondo Edward Lauder di Small Screen, quella pausa potrebbe presto finire. Lauder ha riferito che una fonte vicina a Netflix ha riportato che la serie si rinnova con una terza stagione e ha suggerito che Netflix e il produttore esecutivo della serie David Fincher sono attualmente in discussione per riprendere lo show.

Tutto quello che posso davvero dirvi su Mindhunter è che le conversazioni tra Netflix e Fincher sono in corso. Stanno discutendo la possibilità di riportare lo show per una terza stagione. È ancora molto presto, ma Fincher sembra più ottimista riguardo al progetto.

Per ora non si sa nulla su quando inizieranno le riprese e, di conseguenza, una possibile data d’uscita, quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni. Di certo i fan della serie non potranno che essere contenti di questa notizia inaspettata!

A proposito di Mindhunter

Basata sul lavoro di uno dei primi profiler criminali John E. Douglas, la serie segue gli agenti dell’FBI Holden Ford (Jonathan Groff), Bill Tench (Holt McCallany) e la psicologa Wendy Carr (Anna Torv) durante gli anni ’70 e ’80.

La prima stagione di Mindhunter, composta da 10 episodi, è stata distribuita da Netflix il 13 ottobre 2017. La serie è poi tornata nel 2019 con una seconda stagione ed è stata nominata per diversi premi.

Mindhunter ha come protagonisti Jonathan Groff, Anna Torv, Holt McCallany e Stacey Roca. Entrambe le stagioni sono ora disponibili per lo streaming su Netflix. Cliccate qui per leggere la nostra recensione della seconda stagione.

Acquista: Mindhunter. La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano