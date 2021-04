Oggi ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ l’ultimo episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

In una Live Instagram con Rotten Tomatoes, Ben Barnes, interprete di Billy Russo nelle due stagioni della serie Netflix The Punisher, ha rivelato di essere stato contattato diverso tempo fa dalla regista di The Falcon and The Winter Soldier, Kari Skogland, per un ruolo non specificato nella Serie TV:

E Kari Skogland mi ha effettivamente scritto dicendo che stava facendo The Falcon and the Winter Soldier, e che poteva esserci un personaggio per me nello show. Però stavo per fare Shadow and Bones, quindi non sapevo di cosa potesse essere. “

Naturalmente non si sà quale personaggio Ben Barnes avrebbe interpretato nella Serie TV ma non sorprende che la regista Kari Skogland abbia chiesto proprio all’attore vista la loro precedente collaborazione sul quarto episodio della prima stagione di The Punisher e nella miniserie Sons of Liberty del 2015.

The Falcon And The Winter Soldier – trama e cast

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

