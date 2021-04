Thor: Love and Thunder è stato annunciato quasi due anni fa al San Diego Comic-Con dai Marvel Studios, il quarto capitolo della saga sul Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth in cui ritornerà Jane Foster (Natalie Portman) diventerà la Potente Thor. La data di uscita del film di Taika Waititi nelle sale era stata fissata inizialmente per il Novembre del 2021 ma, a causa della pandemia in corso da COVID-19, l’arrivo del Film è slittato al 6 Maggio 2022.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THOR: LOVE & THUNDER!

Russell Crowe – Il suo ruolo nel Film!

Attualmente son in corso in Australia le riprese del Film e poche settimane fa vi avevamo confermata la presenza di Russell Crowe nel cast per un cameo. Adesso durante un’intervista con la radio Joy 94.9, lo stesso attore ha descritto brevemente il suo lavoro sul set, svelando a sorpresa quale personaggio interpreterà!

Vado in bicicletta. Andrò fino ai Disney Fox Studios e verso le 9:15 sarò Zeus! È per Thor. È il mio ultimo giorno di Zeus e mi divertirò.

Quindi come avete letto, l’attore Australiano interpreterà il Dio della mitologia Greca: Zeus. Quindi a questo punto vedremo un ‘Dio’ della mitologia Norrena incontrasi insiema ad un altro ‘Dio’ ma della mitologia Greca.

Il debutto di Zeus conferma quindi l’intenzione da parte dei Marvel Studios di introdurre anche i tanto rumoreggiati Dei dell’Olimpo nel Marvel Cinematic Universe.

Ma bisogna capire o dedurre se il suo sarà un semplice cameo o un personaggio di rilievo nel Film? Oppure decideranno di farlo tornare anche in altri progetti futuri?

Per scoprirlo purtroppo bisogna aspettare fino a Maggio dell’anno prossimo ancora.

Thor: Love & Thunder!

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

L’uscita è attesa nelle sale Statunitensi per il 6 Maggio 2022.

