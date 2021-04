Masters of the Universe: Revelation, la nuova serie animata originale Netflix su He-Man, godrà di un prequel a fumetti pubblicato da Dark Horse.

Si tratta di una miniserie in quattro albi che, in uscita da Luglio a Ottobre, preparerà il terreno per l’attesa serie animata.

Il fumetto sarà ambientato tra la serie Filmation degli Anni 80 e la nuova di Netflix.

Dopo aver salvato Re Randor da un attacco del mostruoso Orlax, He-Man capisce che la sua Spada del Potere ha un legame misterioso con la bestia.

Teela, invece, prenderà il controllo di una potente eredità.

La miniserie è scritta dai produttori esecutivi Kevin Smith e Rob David e dallo scrittore della serie Tim Sheridan; i disegni sono di Mindy Lee (Crimson Lotus), mentre tra gli autori delle copertine troviamo Stjepan Šejić, Mike Mignola, Bill Sienkiewicz, Walt Simonson e Laura Martin.

A proposito di Masters of the Universe: Revelation

Masters of the Universe: Revelation è in lavorazione presso gli studi di Powerhouse Animation (Castlevania, Skull Island) sotto la supervisione di Kevin Smith.

Il cast di doppiatori originali include Mark Hamill (Skeletor), Chris Wood (Principe Adam/He-Man) e Sarah Michelle Gellar (Teela).

Bear McCreary (God of War, The Walking Dead) ha composto la colonna sonora, di cui qui possiamo ascoltare un assaggio.

La serie non ha ancora una data di uscita, ma secondo Kevin Smith non manca poi molto al debutto.

Netflix presenta così la serie:

Ritorno radicale a Eternia, Revelation è un sequel diretto dell’era classica di Masters of the Universe.

Con i preferiti dagli appassionati He-Man, Orko, Cringer e Man-At-Arms, la storia pone i nostri eroici guerrieri e guardiani di Castle Grayskull contro Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e le vili schiere di Snake Mountain! Ma dopo che una feroce battaglia finale spacca Eternia per sempre, tocca a Teela risolvere il mistero della scomparsa Spada del Potere in una corsa contro il tempo per impedire la fine dell’Universo! Il suo viaggio svelerà finalmente i segreti di Grayskull. Questa è l’epica saga di He-Man and the Master of the Universe che i fan aspettano di vedere da 35 anni!

Masters of the Universe: Revelation, le intenzioni degli autori

Secondo Kevin Smith Masters of the Universe: Revelation è indirizzata a coloro che sono cresciuti con la serie originale.

Anche se non sarà esplicitamente una serie per adulti, Smith è sicuro che i fan che hanno guardato il cartone animato originale ameranno anche la nuova serie.

Ricordiamo che Netflix ha commissionato una ulteriore serie animata (questa volta in CGI) basata sul popolare franchise di Mattel; il film live action è stato invece rimosso dai listini Sony.

