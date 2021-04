Dragon Ball Super 71 - in arrivo un nemico più forte di Freezer?

Dragon Ball si basa sull’influenza di Freezer, dal punto di vista della controparte villain, ed è davvero complicato pensare anche di sostituirlo come simbolo. Tante volte il nemico è stato riproposto nelle scene del franchise, per ultima la sua resurrezione, per volere fra l’altro di Goku, in occasione del Torneo del Potere.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU DRAGON BALL SUPER 71

Freezer è senza dubbio uno dei personaggi più potenti, sebbene tanti altri nemici siano venuti dopo di lui, e adesso pare che una nuova sfida all’interno del manga di Dragon Ball Super lo attenda mentre la sua posizione è attualmente ignota.

Questa sfida è stata ben predetta all’interno del Capitolo 71 dal leader del gruppo Heeter del suo leader, Elec, il quale ha dichiarato senza troppi dubbi che secondo lui il componente più forte del suo team, Gas (il primo a sinistra dell’immagine di seguito), ha il potenziale di superare Freezer.

Elec si è sentito motivato a dar manforte al suo compagno dal momento che Gas avrebbe voluto misurarsi con Granola, per poter effettivamente comprendere quanto fosse divenuto forte (Granola ha ottenuto il desiderio di essere il guerriero più forte dell’Universo).

Inoltre, il leader del gruppo è fiducioso del fatto che molto presto arriverà il momento di combattere per Gas, pertanto non resta che attendere ancore un po’ prima di comprendere il vero potenziale dietro questo misterioso nemico.

Il Capitolo 71 di Dragon Ball Super è disponibile per la lettura su Manga PLUS. La versione cartacea del manga è edita in Italia per Star Comics.

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 71, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

