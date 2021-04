Factory Entertainment ha rivelato la sua nuovissima replica in scala reale della Spada del Potere di He-Man! Direttamente dall’iconico franchise di Masters Of The Universe, questo Spada del Potere è enorme, arrivando a quasi un metro di lunghezza.

Masters of the Universe – la Spada del Potere

Questa non è una semplice replica poiché la lama è realizzata in acciaio inossidabile; inoltre, il set include una targa per appenderla al muro e tenerla così in mostra. Dal potere di Grayskull, la Spada del Potere ha una finitura cromata a specchio sulla lama e l’elsa è avvolta da uno strato in pelle marrone.

“Masters Of The Universe – Power Sword Limited Edition Prop Replica – Favolosi poteri segreti mi sono stati rivelati il ​​giorno in cui ho tenuto in alto la mia spada magica e ho detto… ‘PER IL POTERE DI GRAYSKULL!’. Basato sulla spada di plastica che accompagnava l’action figure originale di He-Man, gli artigiani di Factory Entertainment l’hanno reinventata come una spada del mondo reale e hanno forgiato uno straordinario artefatto che unisce i regni della fantasia e della realtà. Questa replica della Spada del Potere lunga 40 pollici con licenza ufficiale presenta una lama full tang realizzata in acciaio inossidabile con finitura cromata a specchio. Aggiungendo realismo a questa spada iconica, la protezione in metallo presenta un’antica finitura da fonderia e il manico è avvolto in una pelle marrone. Ogni replica viene fornita in una scatola da collezione a colori e viene fornita con una targa espositiva per appenderla a parete e un certificato di autenticità“.

I collezionisti di Masters of the Universe non vorranno perdere l’occasione di aggiungere questa potente arma alla loro collezione. La replica della Spada del Potere in edizione limitata di Masters of the Universe ha un prezzo di 549,99 dollari. La spada sarà rilasciata tra gennaio e febbraio 2022 e i guerrieri potranno acquistare la loro qui.

​Acquistate Masters of the Universe – Personaggio Skeletor da 14 cm QUI!