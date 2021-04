Izneo, la piattaforma francese di fumetti digitali ha ampliato la sua offerta aprendo un store italiano, permettendo l’accesso a un catalogo di titoli in lingua italiana inizialmente disponibile tramite il sito ufficiale su su PC, Mac e sull’applicazione iOS su smartphone e tablet. Poi, in una seconda fase, la lingua italiana sarà disponibile anche sull’applicazione Android e sull’applicazione per Nintendo Switch.

Izneo: il catalogo italiano

Izneo accoglie sulla sua piattaforma BAO Publishing con Saga e Last Man fra gli altri, Panini Comics con le serie Marvel (X-Men, Spider-Man, Deadpool) ma anche Star Wars e Asterix fra gli altri e Edizioni Star Comics con manga come One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer.

C’è spazio anche per case editrici specializzate come Signs Publishing con il graphic journalism di Sangue di Siria o Libia kaputt e Edizioni NPE con titoli come Nosferatu, The Black Cat e altri.

Izneo: la piattaforma

Izneo è la prima piattaforma globale di fumetti online.

Accessibile ad ogni momento su tutti i dispositivi di lettura (PC o Mac, Smartphone, tablet Apple, Android e ora Nintendo Switch e Nvidia Shield), il servizio permette di scoprire, acquisire e leggere il più ampio catalogo in tutti i generi di fumetti, manga, webtoon, graphic novel e fumetti per giovani. Con nuove uscite ogni settimana, Izneo offre ai lettori i migliori consigli e la migliore esperienza di lettura di fumetti digitali.

Creata nel 2010 su iniziativa dei principali editori, propone il più grande catalogo di fumetti disponibile attraverso offerte che vanno dalla consultazione gratuita all’acquisto con titoli disponibili in francese, inglese, tedesco, olandese e italiano.

Il catalogo Izneo comprende attualmente più di 60.000 fumetti, webtoon, manga, comicse graphic novel di più di 500 editori in francese, inglese, tedesco, olandese e ora italiano.

