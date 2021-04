Shazam! – precedentemente noto come Captain Marvel – tornerà alla sua serie e uscirà dalla Teen Titans Academy – dove Billy Batson è uno studente – a luglio grazie a DC Comics, per gentile concessione di Tim Sheridan e Clayton Henry.

Il ritorno di Shazam!

“SHAZAM! Con una sola parola magica, i poteri di sei antiche divinità – la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio – vengono messi nelle mani dell’adolescente Billy Batson, trasformandolo nel più potente mortale del mondo! Un nuovo Shazam! La miniserie di quattro numeri di Tim Sheridan e Clayton Henry, uscita dalle pagine di Teen Titans Academy, arriva il 20 luglio!“.

La descrizione della nuova serie prosegue:

“Billy Batson è venuto alla Titans Academy in cerca di risposte, ma finora ha mantenuto segreta la sua identità di Shazam! ai suoi nuovi compagni di classe. Perché il resto della sua famiglia adottiva fu tagliata fuori dal potere di Shazam!? Perché i suoi stessi poteri stanno diventando sempre più inaffidabili? Cosa è successo alla Roccia dell’Eternità, dov’è il Mago, e chi può aiutare Billy a riportare i suoi poteri alla normalità prima che questi misteriosi eventi si trasformino in una vera e propria crisi? Le risposte inviano Billy in un’avventura che non solo lo cambierà… ma avrà un impatto immenso sulla scuola e sugli altri studenti di Titans Island! Shazam! # 1 (di 4) di Tim Sheridan, Clayton Henry e Marcelo Maiolo arriva il 20 luglio con le copertine di Henry e Maiolo (principale), Gary Frank e Brad Anderson (variante in cartoncino) e Steve Lieber (variante in cartoncino 1:25) . Shazam! sarà venduto al dettaglio per $ 3,99 negli Stati Uniti e avrà 32 pagine ($ 4,99 per le varianti in cartoncino)“.

La copertina variant di Steve Lieber, che trovate qui in alto, è ispirata al lavoro di Gustave Doré, noto per le sue illustrazioni del Paradiso Perduto di Milton e per la Divina Commedia di Dante. Chi sapeva che Gustave Doré sarebbe diventato improvvisamente il nuovo Peach Momoko?

Acquistate Shazam! (Blu-Ray) QUI!