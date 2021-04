Alle voci su un remake di Metal Gear Solid su piattaforme di nuova generazione si è unito anche l’ex doppiatore di Solid Snake David Hayter.

Metal Gear Solid – le parole di David Hayter sul remake

In un’intervista con Dan Allen Gaming, Hayter ha affermato di aver sentito parlare del progetto dalle sue fonti pochi giorni prima dell’intervista. Niente di tutto ciò conferma ancora ufficialmente qualcosa, ma sembra un po’ più plausibile di quanto non lo fosse prima:

“Ho avuto solo qualche conferma che potrebbe non essere una voce un paio di giorni fa. E anche quella era ancora una voce. Ma ora è una voce del settore, quindi tende ad essere un po’ più accurata“.

Hayter ha doppiato Solid Snake in più titoli della serie, prima di essere sostituito da Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Non è chiaro se Hayter tornerà o meno a dare la voce al personaggio in un remake, ma in precedenza ha espresso interesse nel farlo.

Durante l’intervista, Hayter ha affermato che i dialoghi dell’originale PlayStation sarebbero state probabilmente inutilizzabili. Il dialogo del gioco è stato ri-registrato per il remake del 2004 Metal Gear Solid: The Twin Snakes, ma Hayter era scettico anche su quella qualità audio.

Konami si è ritirata dallo sviluppo di giochi negli ultimi anni, ponendo una maggiore enfasi sui port e sulle raccolte. Di conseguenza, franchise come Metal Gear, Castlevania e Silent Hill sono stati lasciati in uno stato di flusso, sebbene persistessero voci riguardo a nuovi giochi per Metal Gear e Silent Hill, probabilmente sviluppati da team esterni, ma pubblicati da Konami. All’inizio di quest’anno, Konami ha confermato di non avere intenzione di lasciare l’industria dei videogiochi.

Dopo tutti questi anni, Hayter rimane legato al ruolo di Solid Snake e mantiene una forte base di fan che vorrebbero vederlo continuare nel ruolo. Fino a quando Konami non confermerà che è in arrivo un remake, i fan dovrebbero prendere comunque queste informazioni con le pinze. Si spera che la conferma ufficiale arrivi al più presto.

