Hiro Mashima, autore dei popolari shonen manga Fairy Tail ed Edens Zero, Kodansha e Square Enix hanno annunciato l’RPG fantasy Gate of Nightmares.

Il prolifico mangaka si è occupato del character design e del world building; di seguito la key visual e uno sguardo ad alcuni dei personaggi principali:

Lo scenario è stato scritto da Jin Fujisawa, noto per la saga di Dragon Quest, mentre la colonna sonora è composta da Yasuharu Takanashi — già autore delle musiche della trasposizione animata di Fairy Tail.

Il gioco caratterizzato graficamente da Hiro Mashima è ambientato nel mondo reale e nel mondo parallelo di Lemurias, dove i sogni delle persone si mescolano e diventano reali e le paure e i tormenti danno vita a creature mostruose chiamate Nightmare.

La storia prende il via dall’incontro tra Emma e Azel: la ragazza è una Nightwalker, addestrata alla lotta con l’uso dei Nightmare; il ragazzo sembra invece attrarre i Nightmare.

Il gioco uscirà per dispositivi mobili iOS e Android; non c’è ancora una data di uscita, ma nei prossimi giorni saranno aperte le iscrizioni per il beta testing.

In apertura possiamo guardare il video di annuncio.

Hiro Mashima in Italia

In Italia i manga di Hiro Mashima sono pubblicati da Edizioni Star Comics; la serie anime di Edens Zero arriverà su Netflix questo Autunno:

L’ultimo anime del creatore di Fairy Tail è finalmente arrivato! È l’anno X492, un’epoca in cui i viaggi spaziali sono all’ordine del giorno. Rebecca, una B-Cuber creatrice di video, visita il mondo robotico di Granbell, dove incontra un ragazzo con dei poteri speciali, Shiki, che ha vissuto tutta la vita in mezzo alle macchine. Presto Shiki e Rebecca inizieranno a esplorare insieme il cosmo, scoprendo nuovi posti, popoli e cose, e stringendo nuove amicizie. Partecipa all’avventura nel 2021 su Netflix.

