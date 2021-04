L’attrice di Game of Thrones, Emilia Clarke sarà co-scrittrice della sua prima serie a fumetti, intitolata M.O.M.: Mother of Madness, in arrivo da Image Comics questo luglio.

Emilia Clarke: co-scrittrice di M.O.M.: Mother of Madness

M.O.M.: Mother of Madness della Image Comics, la nuova serie di fumetti di supereroi uscirà a luglio e sembra proprio che una delle scrittrici è Emilia Clarke, la star di Game of Thrones, interprete del personaggio di Daenerys Targaryen.

M.O.M.: Mother of Madness è una mini serie di tre numeri. La storia si concentra su Maya, che viene descritta come una “scienziata sotto il tempo di giorno, super eroe over-the-top di notte, e mamma single 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Emilia Clarke, in un’intervista su Entertainment Weekly, ha spiegato:

Chiamiamo sempre le mamme supereroi, quindi ho pensato, e se lo fossero davvero?. Maya ha avuto una vita difficile, e all’inizio della storia si trova in una situazione dove si vergogna di sé stessa. Dopo aver scoperto di possedere dei superpoteri però, trova il coraggio di affrontare i suoi demoni e inizia ad accettarsi per ciò che è […] Può fare tanto cosa e trovo sia molto intrigante. Per me è stata un’avventura incredibile, sono molto contenta perché ciò che abbiamo creato è un’eroina che può fallire. Oggi tutti i fumetti mostrano donne perfette, imbattibili, e credo manchi qualcosa di questo genere.

Co-sceneggiatore della serie con Emilia Clarke, è Marguerite Bennett, candidata al GLAAD Media Award e ha scrittrice di serie come Josie and the Pussycats e Angela. L’artista Leila Leiz, conosciuta per il suo lavoro su fumetti come Horde e The Last Book You’ll Ever Read si occuperà dei disegni.

Il primo numero avrà una copertina disegnata da Jo Ratcliffe e una variant cover creata da Jen Bartel. M.O.M.: Mother of Madness #1 della Image Comics sarà disponibile in fumetteria e sulle piattaforme digitali il 21 luglio.

