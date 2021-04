Netflix ha confermato che la quarta stagione di Cobra Kai debutterà alla fine del 2021 e continuerà la guerra nel dojo, iniziata nella terza stagione, tra Daniel, Johnny e Kreese.

Cobra Kai 4 – quello che sappiamo

La quarta stagione della serie spin-off di Karate Kid sbarcherà su Netflix alla fine del 2021. A confermarlo il chief content officer di Netflix, Ted Sarandos. Sostanzialmente questo significa che la data di uscita ufficiale cadrà a ottobre, novembre o dicembre.

Con William Zabka nei panni del bullo originale di Karate Kid, Johnny Lawrence, Cobra Kai riprende la storia decenni dopo. La serie ha subito riscontrato un grande successo fondendo i vecchi personaggi dei film originali come Johnny, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e John Kreese (Martin Kove) con una nuova generazione di giovani personaggi come Miguel Diaz (Xolo Maridueña), Sam LaRusso (Mary Mouser), Tory Nichols (Peyton List) e Robby Keene (Tanner Buchanan). La serie è stata anche lodata dalla critica per le sue coreografie di combattimento e la cinematografia.

Dopo il drammatico climax della terza stagione di Cobra Kai (cliccate qui per leggere la nostra recensione), con Kreese nel ruolo del cattivo, è possibile che la resa dei conti si svolgerà nella quarta, esattamente al prossimo torneo all-valley e quello che servirà è un potente team-up tra i dojo di Daniel e Johnny per sconfiggere Kreese.

Per quanto riguarda il cast, in precedenza Netflix aveva confermato il ritorno di alcune vecchie conoscenze: Peyton List interpreta ancora Tory, apparso dalla seconda stagione e Vanessa Rubio è la madre di Miguel, Carmen. Ci sono anche due volti nuovi: Dallas Dupree Young (Ready Player One) e Oona O’Brien (The Crown).

Non si può dire ancora quali sorprese ci riserverà la quarta stagione di Cobra Kai, ma ha tutti i presupposti per essere un grande successo come le precedenti.

