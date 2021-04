The Witcher 2, la seconda stagione della serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller di Andrzej Sapkowski, uscirà ufficialmente entro la fine dell’anno.

The Witcher 2 – tutti i dettagli

Nonostante la produzione sia stata ritardata più volte dalla pandemia, il co-CEO e Chief Content Officer di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato che la seconda stagione di The Witcher sarà presentata in anteprima quest’anno.

The Witcher ha come protagonista Henry Cavill nei panni del cacciatore di mostri magicamente potenziato Geralt di Rivia, e la prima stagione ha seguito gli eventi dei racconti che si svolgono prima dell’inizio dei romanzi principali. Come risultato, la serie ha ricevuto alcune critiche per la sua confusa linea temporale.

Tuttavia, la serie televisiva si è dimostrata un grande successo, per questo la seconda stagione è stata attesa con ansia dai fan. Molti si stavano già preparando per una pausa considerevole a causa della portata epica della serie, ma le cose sono state ulteriormente complicate dalla pandemia. Infatti, le riprese di The Witcher 2 sono state interrotte più volte l’anno scorso, subendo poi un’ulteriore battuta d’arresto quando Cavill si è infortunato sul set. Le riprese sono state finalmente terminate all’inizio di aprile, lasciando solo il lavoro di post-produzione da completare.

Anche se la stagione 2 di The Witcher non ha ancora ricevuto una data ufficiale per la première, i fan ora hanno un’idea generale di quando aspettarsela.

Per quanto riguarda la trama della seconda stagione, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

Al cast della prima stagione si aggiungono nuovi membri tra Cassie Clare (Il mondo nuovo, The Bisexual, Gli Irregolari di Baker Street) nel ruolo della potente maga Phillippa Eilhart; Liz Carr (Testimoni silenziosi, Devs) nei panni di Fenn; Graham McTavish (Outlander, Lo Hobbit) nel ruolo di Dijkstra; Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) come Ba’lian; Simon Callow (Camera con vista, Quattro matrimoni e un funerale) nel ruolo di Codringher e Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King) nel ruolo di Rience.

