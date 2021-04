MiHoYo ha pubblicato il video di gameplay ufficiale per PS5 di Genshin Impact. Dopo aver visto il trailer di pochi giorni fa, ecco che finalmente possiamo vedere davvero in azione il gioco sulla nuova console Sony.

Genshin Impact si sta rivelando un gran successo per la casa di svliuppo cinese di nome MiHoYo che ha saputo portare i cosiddetti gacha games ad un livello inedito, contando sempre più utenti attivi. Il gioco è totalmente gratuito sebbene siano presenti acquisti in-game del tutto opzionali, ma che velocizzano l’esperienza di gioco e rendono più facili alcuni passaggi.

Il gioco uscirà su PS5 a partire dal 28 aprile, ovvero in concomitanza con la nuovissima patch 1.5, presentata la settimana scorsa.

Genshin Impact per PS5

La versione next-gen per PS5 proporrà risoluzione in 4K, texture aggiornate e soprattutto dei caricamenti molto più veloci. L’aggiornamento 1.5 in arrivo per Genshin Impact ruota invece attorno a due personaggi: Eula e Yanfei. Il primo è un personaggio a cinque stelle e compie danni di ghiaccio, mentre il secondo è a quattro stelle e utilizza i poteri del fuoco. La patch aggiungerà la possibilità di costruire la propria casa e arredarla in maniera libera.

La zona personalizzabile sarà visitabile se i giocatori inviteranno i propri amici. Questo avvicina il gioco in qualche modo ad Animal Crossing nelle meccaniche.

Del resto vi ricordiamo che delle sette o otto regioni presenti soltanto due (più Dragonspine) sono al momento visitabili. È dunque chiaro che la casa di sviluppo ha dei piani sul lungo termine per Genshin Impact e che ci lavorerà su per ancora molti anni a venire.

Purtroppo al momento non ci sono novità sulla versione per Nintendo Switch annunciata alcuni mesi fa, e invece non si è fatto proprio menzione di una versione per Xbox Series X.

