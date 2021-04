Al Ewing è sicuramente quello che sta maggiormente incidendo nelle storie cosmiche della Marvel. Nell’ultimo anno ha firmato il mega-evento Empyre, che ha visto la nascita dell’Impero unito Kree/Skrull, il ritorno dello S.W.O.R.D. e le nuove fantastiche avventure dei Guardiani della Galassia, apparsi con una formazione allargata inedita.

Marvel Entertainment ha annunciato che il prossimo Luglio uscirà The Last Annihilation, storia che partirà sulle pagine di Guardians of the Galaxy #16 per proseguire poi su S.W.O.R.D. #7. Entrambi gli albi sono scritti da Al Ewing affiancato da Juan Frigeri, nel primo caso, e dall’italiano Valerio Schiti, nell’altro.

Stando alle prime indicazioni fornite dalla Marvel sul proprio sito ufficiale, una terribile minaccia si è risvegliata ed è intenzionata a imporre la sua visione dell’Universo. E sembra essere in possesso dell’esercito per farlo. Ben cinque Pianeti si ritroveranno sotto assedio e anche per i nuovi Guardiani della Galassia sarà quasi impossibile tener testa a tutto ciò.

La Marvel come di consuetudine ha anche mostrato le copertine dei due albi. La prima è firmata da Brett Booth (la minaccia è stata oscurata, e sarà rivelata solo il 23 Giugno sulle pagine della testata dei Guardiani; La seconda da Schiti, invece, scorgiamo il Dottor Destino, esappiamo che la storia contenuta su S.W.O.R.D. #7 è ambientata dopo il Gala Infernale, evento mutante del prossimo Giugno, e vede Victor Von Doom animato da misteriose e pericolose intenzioni.

Di seguito potete vedere le due copertine:

Invece di seguito le dichiarazioni di Ewing diffuse a margine dell’annuncio:

Guardians of the Galaxy e S.W.O.R.D. hanno costruito una gravità unica da un bel po’ di tempo ormai, e nello spazio, quando due oggetti hanno gravità, ci sono buone probabilità che si schiantino l’uno contro l’altro o che vengano risucchiati nell’orbita di qualcosa di ancora più grande. In questi giorni, lo spazio Marvel è una fragile coalizione di Mondi che ha preferito la Pace alla guerra, una piccola bolla di speranza in un vuoto crudele, ma c’è un nemico che nessuno sospetterebbe che si sta preparando a un attacco che cementerà tutte quelle fragili alleanze o le farà a pezzi.

