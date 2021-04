Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff/Scarlet Witch nell’Universo Cinematografico Marvel, ha posato per un servizio fotografico per il magazine Glamour. Anche se non le state fatte delle domande riguardo il suo ruolo nel sequel di Doctor Strange, durante l’intervista con il magazine l’attrice ha dichiarato che Doctor Strange In The Multiverse of Madness “è un film fuori di testa” e che i Marvel Studios “stanno fortemente privilegiando le tonalità dei Film horror.”

Ci sono state molte speculazioni online sul fatto che il regista originale Scott Derrickson si fosse allontanato da Doctor Strange: in the Multiverse of Madness perché i Marvel Studios non avevano ‘abbracciato’ la sua visione per il primo Film horror dell’MCU, ma con Sam Raimi al timone, non sorprende che il sequel si appoggerà ancora al genere in una certa misura.

Guarda il link nel Tweet qui sotto per vedere il servizio fotografico di Elizabeth Olsen con Glamour:

@WandaVision's #LizzieOlsen tells GLAMOUR why she wanted to change her surname growing up: “I guess I understood what nepotism was inherently as a 10-year-old. There is some sort of association of not earning something that I think bothered me.” https://t.co/EGW3BAI6dK pic.twitter.com/K5Ds3sBY6B — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 21, 2021

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness: cast e trama

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Hai visto Doctor Strange?