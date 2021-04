La famiglia delle testate di Superman verrà rinnovata con una nuova serie regolare e una nuova miniserie che modificheranno lo status quo dell’universo narrativo dell’Uomo d’Acciaio.

Scopriamo insieme tutte le novità annunciate da DC Comics attraverso i propri canali web ufficiali.

Superman: Son of Kal-El

Il 13 Luglio debutterà la nuova serie mensile Superman: Son of Kal-El, che rimpiazzerà la testata Superman.

Scritta da Tom Taylor (Nightwing, DCeased, Suicide Squad) e illustrata da John Timms (Young Justice, Harley Quinn), seguirà le nuove avventure di Jonathan Kent — il figlio dell’Uomo d’Acciaio a cui è stata affidata la protezione della Terra.

Addestrato nel futuro dalla Legione dei Super-Eroi in vista del giorno in cui suo padre non avrebbe potuto più indossare il mantello, Jon non sa esattamente quando ciò si verificherà.

Tuttavia tutti i segni indicano che sarà molto presto ed è per questo che è arrivato il momento per Jon di indossare il manto di suo padre e continuare la battaglia eterna come simbolo di speranza per il suo pianeta natale.

Superman and the Authority

Il 20 Luglio esordirà Superman and The Authority, miniserie in quattro numeri scritti dal più volte premio Eisner Grant Morrison (Wonder Woman: Terra Uno, Batman Arkham Asylum) e illustrata da Mikel Janín (Batman).

Il nuovo team sarà guidato da Manchester Black e affianca ai membri originali Midnighter e Apollo le nuove entrate Enchantress e Natasha Irons e nuove incarnazioni di Lightray e O.M.A.C.

La squadra dovrà imparare a lavorare insieme e a farlo alla svelta, visto che Ultra-Humanite ha formato il proprio team di villain per far fuori l’Uomo d’Acciaio.

La miniserie contribuirà a lanciare il nuovo status quo dell’Azzurrone, offrendo spunti narrativi che avranno conseguenze sulle serie regolari nei mesi successivi.

Superman – le altre testate

Proseguono infine la storica testata Action Comics con il numero 1033 a cura di Phillip Kennedy Johnson e Daniel Sampere e la serie limitata Supergirl: Woman of Tomorrow con il numero 2 di 8 firmato da Tom King e Bilquis Evely.

