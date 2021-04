Il volume 98 di One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda, arriverà nelle edicole e nelle fumetterie del nostro Paese con un po’ di ritardo rispetto alla data di uscita inizialmente comunicata.

Edizioni Star Comics, attraverso i propri canali web ufficiali, ha infatti annunciato che le edizioni regolari e limitate del volume 98 slittano dal 1 Giugno al 30 Giugno 2021.

Di seguito tutti i dettagli:

Informiamo i nostri lettori che, per motivi di carattere tecnico, l’uscita del volume n. 98 di ONE PIECE in versione Regular e Limited slitterà dall’1/06/2021 al 30/06/2021.

Ci scusiamo per ogni eventuale disagio e vi diamo appuntamento al 30 giugno, per dare inizio ai grandi festeggiamenti legati all’uscita del volume 100 di ONE PIECE!

Vi ricordiamo inoltre che la versione Limited dei volumi 98 e 99 – realizzate appositamente in occasione della Road to 100 – saranno caratterizzate da una sovraccoperta trasparente in pvc e maxi-poster in allegato e potrete acquistarle in fumetteria, libreria e store online, mentre l’edizione regolare sarà disponibile anche in edicola.

Le cover dei due volumi potranno essere accostate l’una all’altra formando un’unica immagine, e lo stesso avverrà con i due poster!

YOUNG 324

ONE PIECE n. 98

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, € 4,30

Data di uscita: 30/06/2021 in edicola, fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822622792

ONE PIECE n. 98 – LIMITED EDITION

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, € 6,90

Data di uscita: 30/06/2021 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822624697