Intervistato da AnimeNewsNetwork, Tatsuki Fujimoto, l’artista di manga dietro la scrittura e e i disegni di Chainsaw Man, ha parlato della celebre opera serializzata attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2020.

Precisamente, la prima stagione del manga è stata pubblicata sino al 13 dicembre 2020 con un totale di 91 capitoli e 11 volumetti, ma non si tratta di una conclusione definitiva dal momento che la seconda parte è in lavorazione e sarà pubblicata attraverso l’app di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

L’autore ha parlato proprio di questa seconda parte evidenziando come mai si è presa la decisione non solo di concludere la prima parte dopo soli due anni dall’inizio, ma anche di cambiare strumento di serializzazione.

“Sarebbe il caso di dire che desidero che voi consideriate la seconda parte di Chainsaw Man come un qualcosa di completamente differente dalla prima“.

Essendo una serie di stampo che non si preoccupa di mostrare freddezza e crudeltà, è plausibile che una serializzazione online consenta all’autore di esprimere al meglio le sue idee per avere al fine narrativo che ha in mente.

Chainsaw Man

Ricordiamo nel frattempo che il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (gia noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con i primi quattro numeri in Italia per Planet Manga fra l’altro da noi recensiti:

Il manga riceverà un adattamento animato creato da Studio MAPPA (Banana Fish, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Jujutsu Kaisen).

L’autore Fujimoto è anche conosciuto per aver scritto e disegnato dal 18 aprile 2016 al 1° gennaio 2018 Fire Punch sulla rivista digitale Shonen Jump Plus. Laserie, completa in 8 volumi, è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia.

Breve sinossi di Chainsaw Man

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

