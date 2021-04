One Piece 970 sta continuando a mostrarci il flashback che ha messo momentaneamente in pausa la lotta tra i Pirati di Cappello di Paglia e Kaido con le sue 100 Bestie nella nazione isolata conosciuta come Wano per concentrarsi invece sulla vita di Kozuki Oden.

Oden ha viaggiato insieme a Barbabianca e a Gol D. Roger, il primo uomo a vedere il One Piece dopo il misterioso Joy Boy. Tuttavia, una volta trovato il tesoro e ribattezzata l’isola su cui si trova, che ora si chiama Laugh Tale, Roger decise di sciogliere la sua ciurma e si consegnò alla “giustizia”.

Abbiamo già assistito alla scena, ma questa volta vediamo come l’esecuzione di Gol D. Roger ha fatto il giro del mondo e come alcuni dei suoi amici più cari hanno reagito alla morte del pirata che ha dato inizio alla Grande Era della Pirateria.

One Piece 970 – la morte del Re dei Pirati

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su One Piece 970.

Anche se non vediamo l’esecuzione completa nell’ultimo episodio dell’anime, vediamo come la notizia si diffonde a macchia d’olio in tutto il mondo. Barbabianca, alias Edward Newgate, riflette in silenzio, ricordando come Roger fosse pronto per la fine.

Kozuki Oden prende la notizia della morte di Roger in modo molto diverso, piangendo apertamente mentre il ritaglio di giornale trova la sua strada davanti ai suoi occhi. Oden è ora tornato nella sua terra natale di Wano. All’inizio dell’ultima puntata dell’anime, lo vediamo Oden mentre tenta di abbattere il malvagio Shogun Orochi.

Per ragioni ancora sconosciute, Oden non sferra un colpo mortale a Orochi, ma lascia il castello come una specie di clown, chiedendo donazioni ai cittadini di Wano mentre danza seminudo per la piazza della città. È chiaro tuttavia che la ricezione della notizia da parte di Kozuki è sufficiente per cambiare la situazione e fargli riprendere in mano la spada.

