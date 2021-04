Due nuove figure di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli confermano la presenza del primo compagno animale dell’MCU, Morris.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli – Katy e Morris

Una miriade di nuove figure Marvel di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è stata annunciata dopo l’uscita del trailer. Hasbro sta aggiungendo gli eroi e i villain del film alla sua serie Legends e le nuove figure hanno rivelato alcuni dettagli interessanti sul film.

La figura di Katy, basata sul personaggio interpretato da Awkwafina nel film, include un compagno animale e offre il miglior look mai visto per la bestia fantastica. Date un’occhiata qui sotto:

Hasbro / Dai 4 anni in su / Prezzo al dettaglio approssimativo: $ 22,99 / Disponibile: autunno 2021

I fan, i collezionisti e i bambini possono divertirsi con questa figure di KATY DA 6 POLLICI DA SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI DELLA SERIE MARVEL LEGENDS, ispirata al personaggio del film MARVEL SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI.

Questa figure in scala di circa 15,5 cm. di qualità presenta un design premium, dettagli curati e più punti di articolazione per la posa e l’esposizione in una collezione MARVEL. Include la figure e 6 accessori.

Non vengono fornite ulteriori informazioni sulla creatura fantastica che accompagna la figure; possiamo vedere che non ha una faccia distinguibile e che ha una doppia serie di ali a sovrastare il suo corpo irsuto simile a quello di un cane.

L’animale, il quale sembra che accompagnerà Katy nel film, dato che è incluso nella confezione della sua figure, è stato rivelato per la prima volta a febbraio. Quella rivelazione parlava di una versione meno dettagliata del personaggio, ma sosteneva che il suo nome sia Morris. Il set includeva anche un drago, che preannuncia quindi un’altra creatura mistica che apparirà nel film.

