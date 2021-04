Assassin’s Creed 4: Black Flag è uno dei capitoli più divertenti del celeberrimo franchise di videogiochi, quindi non sorprende vedere quanto sono diventati ampi i suoi orizzonti. Dal film ai romanzi, sembra che la corsa della serie Ubisoft non possa essere fermata, e questo è vero anche senza giochi della serie principale la cui uscita è stata fissata per il 2021.

Infatti, il franchise continuerà a vivere con diversi nuovi progetti collaterali, e uno di questi è il sequel di Assassin’s Creed 4: Black Flag. Tuttavia, non si tratterà, come ci si potrebbe aspettare, di un nuovo gioco in uscita magari anche il prossimo anno. Questa volta, stiamo parlando di un sequel manga.

Il manga sequel di Assassin’s Creed 4: Black Flag

L’aggiornamento è arrivato tramite Aymar Azaïzia, responsabile dei contenuti di Ubisoft per quanto riguarda Assassin’s Creed. Il dirigente ha parlato con Eurogamer del futuro del franchise non molto tempo fa, e in quella occasione emerse un piccolo dettaglio su Assassin’s Creed 4: Black Flag. Sembra che sia stato creato un webtoon per il titolo che seguirà Edward Kenway in una nuova avventura:

"Asassins Creed IV Black Flag" will get a manhwa sequel series by Redice Studios (Solo Leveling) starting in 2021 Via https://t.co/N9cEQNTwWc Image © Ubisoft, Redice Studios pic.twitter.com/jSrRvI2wuN — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 19, 2021

Azaïzia ha dichiarato:

“Questo porta ad altri progetti super interessanti come il webtoon che stiamo attualmente sviluppando, che stiamo animando in Corea – sarebbe stato un progetto come quello in cui abbiamo riutilizzato un personaggio specifico. E poi abbiamo parlato di Assassin’s Creed 4: Black Flag e potenziali romanzi o DLC che non abbiamo mai usato o sfruttato in cui avremmo potuto vedere Edward andare da qualche altra parte – forse non stare negli stessi mari, forse andare a est. Abbiamo deciso di utilizzare Assassin’s Creed 4 – non abbiamo ancora scritto nulla, sappiamo esattamente cosa vogliamo fare, ma siamo ancora in fase di creazione“.

Chiaramente, Edward andrà in posti in cui non è mai stato prima con questo manga sudcoreano. Con così pochi dettagli sulla storia, Assassin’s Creed ha tantissime opzioni aperte per questo seguito. E man mano che il franchise cresce, queste opzioni di espansione cresceranno con esso.

