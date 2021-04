Il Capitolo 57 di Boruto: Naruto Next Generations, disponibile per la lettura su MANGA Plus, ha reso la narrazione del sequel del celebre Naruto ancora un po’ più oscura e la minaccia degli Otsutsuki sta conducendo lo stesso Settimo Hokage, Naruto Uzumaki, a prendere decisioni drastiche pur di salvare la Foglia.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BORUTO 57

Come noto Momoshiki Otsutuski, dopo la sconfitta contro Boruto, si è reincarnato nel corpo di quest’ultimo e adesso, pian piano, sta rinascendo. La marcia di evoluzione di Boruto in Momoshiki è al suo 80% e manca ormai poco alla scomparsa del Figlio di Naruto.

Ad evoluzione conclusa, Momoshiki tornerebbe in vita portando vendetta e distruzione al fine di far rivivere il Frutto del Chakra e la conseguente conquista del mondo.

Ovviamente Naruto, in qualità di Hokage, vuole evitare tutto questo. Tuttavia, se non avesse scelta, in occasione del nuovo Summit con gli altri Kage promette di fare tutto ciò che è necessario fare per fermare il disastro generale.

In altre parole, se l’evoluzione di Boruto in Momoshiki dovesse avversarsi, Naruto sarebbe anche disposto ad uccidere il suo stesso primogenito.

Ma potrebbe andare davvero così? Alla fine della battaglia contro Isshiki Otsutsuki c’è stata la morte di Kurama che ha indebolito notevolmente il Settimo Hokage dalla sua fonte di forza principale. E non solo.

Quando Momoshiki ha posseduto il corpo di Boruto, come visto nella medesima battaglia, è stato in grado di rendere cieco Sasuke del suo Rinnegan e, addirittura, di ucciderlo assieme a Naruto e Kawaki nello stesso momento.

Alla luce di questo, i Kage hanno ragione di preoccuparsi essenzialmente di Boruto, piuttosto che della relativa minaccia di Kara che comunque è viva e vegeta con i movimenti sinistri di Code.