Un insider sta dando validità alle voci secondo cui Star Wars: Knights of the Old Republic sta davvero per ottenere un remake. Queste voci sul gioco di ruolo di BioWare del 2003 circolano da anni, dal momento che è considerato da molti uno dei migliori, se non il miglior videogioco ambientato nella galassia lontana lontana.

Star Wars: Knights Of The Old Republic – le voci sul remake

La storia recente dei videogiochi di Star Wars è stata piuttosto complessa da quando Disney ha acquistato la proprietà intellettuale nel 2012. Subito dopo l’acquisizione, Electronic Arts ha firmato un accordo di licenza di esclusiva di 10 anni che l’ha resa l’unica società in grado di creare e distribuire nuovi contenuti videoludici di Star Wars.

Quei videogiochi hanno ricevuto valutazioni piuttosto contrastanti, in particolare quando si tratta di nuovi titoli. Nel frattempo, alcuni vecchi giochi sotto la proprietà intellettuale hanno ricevuto già il trattamento del remake da società al di fuori di EA, e una società in particolare potrebbe lavorare per portare KOTOR sulle moderne piattaforme di gioco.

Il sito di notizie PCGamesN ha riportato un’intervista in cui l’insider dell’industria dei videogiochi Jason Schreier ha dato ulteriore credito alle voci che circondano il famoso gioco di ruolo di Star Wars. Secondo Schreier, Aspyr Media sarebbe incaricato di dare vita al remake, cosa a cui aveva accennato a febbraio. Aspyr ha già lavorato con KOTOR come port house, portando il gioco sia su Mac che su piattaforme mobili.

Non solo Aspyr ha una precedente esperienza con KOTOR, ma ha anche portato altri titoli classici di Star Wars su console moderne, incluso il recente porting di Republic Commando su Nintendo Switch.

Nella mente di molti fan di Star Wars, è ora che KOTOR ottenga una rimasterizzazione. I giocatori adorano questo titolo così tanto che ci sono stati persino tentativi da parte dei fan stessi di rimasterizzare il gioco. Sembra che questo sarebbe dovuto accadere molto prima, data la popolarità di KOTOR non solo tra i fan di Star Wars, ma anche per gran parte dell’intera comunità di videogiocatori.

Se Aspyr sta davvero lavorando a un remake e non solo a un porting, allora c’è un’opportunità per trasformare davvero Star Wars: Knights of the Old Republic in qualcosa di speciale con l’aiuto della tecnologia moderna. Solo il tempo dirà se queste voci si riveleranno vere.

