Jeff Kaplan, direttore creativo di Overwatch 2 ha ufficialmente lasciato Blizzard Entertainment. Lo fa sapere la compagnia stessa tramite un post sul sito ufficiale. Questo è quanto si legge dalla dichiarazione:

“Abbandono Blizzard Entertainment dopo 19 splendidi anni. È stato davvero l’onore della mia vita avere l’opportunità di creare mondi e personaggi per una comunità tanto calorosa. Voglio esprimere la mia più totale stima per i ragazzi di Blizzard per aver sempre supportato i nostri giochi, i nostri team e i nostri giocatori. Ma voglio anche rivolgere un particolare ringraziamento agli sviluppatori che hanno condiviso il loro viaggio di creazione con me. Non ci siamo mai accontentati di vedere il mondo per come lo era, ma abbiamo invece sempre posto l’attenzione a cosa poteva essere. Spero voi facciate lo stesso.”

Insomma, Overwatch 2 e quindi Blizzard perdono un membro importante del proprio team. Ci si chiede dunque a che punto dello sviluppo sia il gioco data la dipartita di una delle figure chiave del titolo.

Blizzard – le informazioni su Overwatch 2

Blizzard, nel tempo, ha condiviso diverse informazioni su Overwatch 2. Un’interessante novità è la possibilità di mantenere i risultati e le collezioni ottenute con il primo capitolo. Oltre ciò ci saranno i modelli, le icone, gli spray e gli emote. Ovviamente un secondo capitolo conterà nuovi eroi e nuove mappe unite alle precedenti e un’esperienza PVP rinnovata con anche missioni sia in cooperativa che a squadre.

Le nuove mappe saranno più ampie così da garantire una maggiore complessità. Questo dovrebbe dar vita a scontri più elaborati. Inoltre Blizzard ha parlato di nuovi nemici nelle arene PVE. Con i nuovi nemici inseriti ci saranno nuove tattiche e possibilità di interazione tra gli eroi e le loro capacità e quelle dei nemici. Sembra quindi che l’attenzione si sia concentrata su molteplici aspetti del gioco, sia per migliorare difetti dell’originale, sia per aggiungere nuove possibilità e caratteristiche.

