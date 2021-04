Jujutsu Kaisen è una delle serie anime più popolari in questo momento e il suo successo è difficile da negare. Il marchio di scarpe SYUNSOKU ha deciso quindi di collaborare con Jujutsu Kaisen dando vita a questa favolosa linea di scarpe!

Jujutsu Kaisen – la collaborazione con SYUNSOKU

SYUNSOKU è un marchio che persegue un design semplice ed elegante. Le scape sono dedicate ai personaggi principali di Jujutsu Kaisen, per un totale di sei tipi diversi di design tra cui scegliere: Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, Inumaki Toge, Nanami Kento e Gojou Satoru.

I colori delle scarpe sono scelte con cura e rappresentano il personaggio a esse dedicate.

Le “Jujutsu Kaisen Collaboration Shoes” prodotte da SYUNSOKU hanno un prezzo di yen ciascuna (46,52 euro). Si possono preordinarle su Chugaionline e saranno presto disponibili presso negozi di anime e hobby, merchandising di massa e negozi online a livello nazionale. I prodotti dovrebbero essere messi in vendita intorno ad agosto 2021.

Jujutsu Kaisen – anime e manga

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

Sempre la Planet Manga ha pubblicato il prequel del manga, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight. L’istituto di arti occulte.

Il manga ha ispirato l’anime di Jujustu Kaisen che è stato, senza ombra di dubbio, uno dei migliori spettacoli delle ultime 2 stagioni. Secondo l’ultimo rapporto, le vendite del manga di Gege Akutami sono salite del 470% dopo la prima dell’anime.

Sunghoo Park (The God of High School) ha diretto l’anime di Jujutsu Kaisen presso lo studio Mappa (Attack on Titan – The Final Season) su sceneggiature coordinate da Hiroshi Seko (Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, Kiseiju) ha curato il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama hanno composto la colonna sonora.

Questo inverno è prevista l’uscita del film Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, che adatterà il volume 0 dell’opera. La realizzazione sarà sempre opera dello studio Mappa, mentre la distribuzione, a cura di Toho.

Compra il primo volume di Jujutsu Kaisen