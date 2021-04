Mads Mikkelsen ha ricordi tutt’altro che affettuosi della sua audizione per il film I Fantastici 4 del 2005.

Il celebre attore ha rilasciato un’intervista a Vulture in cui ha parlato, fra le altre cose, della sua esperienza durante il provino per la parte di Mr. Fantastic:

“Non ho mai avuto la possibilità di pensare se fosse un film in cui volevo essere o no, li ho semplicemente fatti tutti. Alcune cose erano interessanti. E altre cose erano – qui è dove sentivo che puoi perdere completamente la tua fiducia in te stesso come attore. In piedi in un ufficio con una persona che guarda il suo giornale e tu fingi di avere le braccia lunghe e dici una battuta.

Ti riferisci alla tua audizione per interpretare Mr. Fantastic in Fantastic Four?

Sì, e in realtà ha avuto la parte un mio buon amico, Ioan Gruffudd. So che un sacco di casting si basano solo sulla prima impressione: c’è qualcosa che ricorda al produttore e al regista il personaggio che stanno cercando? Ma trovo scortese chiedere alle persone di entrare in una stanza e dire una battutaa fingendo di avere braccia di 80 piedi come l’uomo di gomma. “Prendi quella tazza di caffè laggiù” – ma come, sei pazzo? Non c’è nemmeno una scena qui. È stato un po’ umiliante“.