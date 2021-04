Le prime foto scattate sul set del film Sonic the Hedgehog 2 permettono di dare una prima occhiata a Knuckles, l’Echidna Rossa.

Sonic the Hedgehog 2 – le prime foto dal set

Le foto dal set del film fornite dall’account Twitter di Sonic the Hedgehog News & Updates – Tails’ Channel mostrano un primo sguardo a Knuckles l’Echidna Rossa, o almeno alla sua controfigura fisica.

Here's a look at the #SonicMovie2 filming at Fort Langley today. Sonic, Tails, and Knuckles props were seen; Marsden and Sumpter present as well. #SonicNews pic.twitter.com/YlrsNZlvVy — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) April 20, 2021

L’apparizione di Knuckles in Sonic the Hedgehog 2 è stata vociferata dalla fine del 2020. Secondo questi rapporti, il personaggio avrà un ruolo significativo nel film. Inoltre, avrà la capacità di scivolare e di arrampicarsi sui muri con le sue mani chiodate, abilità simile a quella nei videogiochi.

Non si sa ancora chi effettivamente darà la voce a Knuckles, anche se voci affermavano che sarà doppiato da Jason Momoa.

Ricordo che nella serie di videogiochi di Sonic, Knuckles è apparso per la prima volta in Sonic the Hedgehog 3 del 1994. Inizialmente gioca nel ruolo di cattivo dopo essere stato ingannato dal dottor Eggman per combattere Sonic e Tails. Tuttavia, in Sonic & Knuckles del 1994, cambia parte e aiuta i suoi ex nemici a sconfiggere Doctor Eggman.

A proposito di Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog 2, diretto da Jeff Fowler, ha come protagonista Ben Schwartz ed è al momento previsto per l’8 Aprile 2022.

Il sequel dovrebbe ripartire dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo e vedrà la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi Sega come Tails e mentre Knuckles, uno dei personaggi più popolari della serie, avrà un ruolo importante. Knuckles è un’echidna rossa antropomorfa dal becco corto, determinata e seria, ma a volte credulona.

Il cast del primo film, diretto da Jeff Fowler, include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

