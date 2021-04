Il sito ufficiale del film live-action della Warner Bros. Japan, adattamento del manga Tokyo Revengers di Ken Wakui ha iniziato a trasmettere il suo primo trailer completo.

Il trailer, che potete guardare all’inizio della pagina, rivela il titolo della sigla del film Namae o Yobu yo (I’ll Call Your Name) della rock band SUPER BEAVER. Hiro Shimono, un prolifico doppiatore e fan dichiarato del manga originale, è la voce narrante.

Tokyo Revengers: ecco ciò che sappiamo sul live-action

Il film doveva uscire in Giappone il 9 ottobre dello scorso anno, ma è stato rimandato al 2021 a causa del COVID-19. Sempre a causa della pandemia la produzione è stato interrotta nell’aprile 2020. Il film quindi uscirà il 9 luglio.

Tsutomu Hanabusa (live-action Kakegurui, Miseinen dakedo Kodomo ja Nai) sta dirigendo il film.

Il cast comprende (da sinistra a destra nell’immagine di sotto):

• Takumi Kitamura nel ruolo di Takemichi Hanagaki;

• Yuki Yamada è Ken Ryūgūji;

• Yosuke Sugino come Naoto Tachibana;

• Nobuyuki Suzuki nel ruolo di Masataka Shimizu;

• Hayato Isomura è Atsushi Sendō;

• Shotaro Mamiya come Tetta Kisaki;

• Ryō Yoshizawa nel ruolo di Manjirō Sano.

Inoltre il ruolo della protagonista femminile, Hinata Tachibana, è stato assegnato a Mio Imada, mentre Gordon Maeda (a sinistra nell’immagine qui sotto) avrà il personaggio di Takashi Mitsuya, il leader della seconda squadra della Tokyo Manji Gang e Hiroya Shimizu (a destra) sarà Shūji Hanma, un misterioso delinquente che lavora segretamente con Kisaki.

Altri membri del cast aggiuntivi includono Kazuki Horike nel nome del duro haruki “Pa-chin” Hayashida di Takemichi e Yoshiki Minato nel nome di Nobutaka Osanai, il leader della banda Moebius.

Questa la locandina del film:

Tokyo Revengers: manga e anime

Il manga di Tokyo Revengers, scritto e disegnato da Ken Wakui, esce per la prima volta nel 2017, serializzato dalla Kōdansha su Weekly Shōnen Magazine. La versione italiana è pubblicata dalla Edizioni BD, etichetta della J-POP, a partire dal 3 febbraio 2021.

Cliccate qui per leggere la nostra recensione dei primi due volumi.

Il manga ha ispirato l’omonimo anime, attualmente distribuito in streaming da Crunchyroll in contemporanea alla messa in onda in Giappone. Composto da 24 episodi l’anime è prodotto da Liden Films, la compagnia di anime meglio conosciuta per il suo lavoro su Cells at Work! – Lavori in corpo e Berserk.

